El Centro Democrático presentó su anteproyecto de Ley de Rescate el 27 de noviembre, enfocándose en la reducción del gasto estatal y ajustes tributarios selectivos sin afectar la canasta básica.

La bancada del Centro Democrático en Colombia publicó el viernes 27 de noviembre su propuesta oficial para la Ley de Rescate, estableciendo un marco fiscal que prioriza la austeridad del Estado sobre el incremento de la carga tributaria para los hogares. El documento detalla una estrategia de ajuste que busca fortalecer la economía mediante la reducción de la burocracia y el derroche, asegurando que la carga financiera no recaiga sobre las familias más vulnerables.

Reducción de carga impositiva a las empresas

La medida central de la propuesta consiste en disminuir la tasa efectiva de tributación de las empresas, la cual bajaría de un rango entre 70,8% y 80,7% a un nuevo intervalo entre 47,7% y 57,8%. Este mecanismo está diseñado para estimular el crecimiento económico, atraer inversión extranjera y directa, y fomentar la creación de empleo formal, garantizando al mismo tiempo que no se toquen los aportes de los trabajadores ni se graven los productos de la canasta básica familiar.

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Austeridad y reducción progresiva del gasto

El plan establece recortes inmediatos y progresivos en las compras de bienes y servicios públicos, con una reducción inicial del 65% en los contratos de prestación de servicios, los cuales solo crecerían a partir de ese nivel según la inflación. Para la adquisición de bienes, se proyecta una disminución del 30% en 2028, seguida de un recorte adicional del 20% en 2029 y otro del 10% en 2030, con el objetivo de optimizar los recursos del Tesoro Nacional de manera estricta y disciplinada.

Mantención de ingresos fiscales selectivos

Para compensar la reducción de tasas generales, el partido propone mantener o crear impuestos sobre categorías específicas, incluyendo un IVA del 19% para licores, destilados, vinos, importaciones de hasta US$200 y vivienda turística en plataformas digitales. Asimismo, se instaura un IVA del 10% para vehículos híbridos y eléctricos, la tributación de apuestas por internet sobre ingresos netos de operadores y el aporte de las cajas de compensación al sistema de salud.

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Desinversión estatal y activos estratégicos

La estrategia de recaudo incluye la venta de activos del Estado durante 2027 y 2028, abarcando participaciones accionarias en ISA, el 8,49% de Ecopetrol, Previsora, fiduciarias del Grupo Bicentenario, los oleoductos Cenit, Ocensa y Oleoducto de Colombia, diez electrificadoras, canales de televisión y la empresa Veco, con el fin de generar liquidez inmediata para el pago de la deuda pública.

Bonos del Estado y financiación a largo plazo

Finalmente, el anteproyecto introduce un mecanismo de financiación mediante bonos del Estado que las empresas comprarían anualmente durante un periodo de diez años entre 2027 y 2031, con intereses equivalentes al 150% de la inflación del año anterior, complementando así la reducción de costos financieros futuros por el pago de intereses de la deuda nacional.