Propuesta de Ley de Rescate Económico elimina IVA y crea EfectIVA en Colombia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella elimina el IVA en la canasta básica y establece EfectIVA para devolver el impuesto a 35 millones de colombianos vulnerables mediante factura electrónica a partir de 2028.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó la Ley de Rescate Económico como una medida urgente para estabilizar las finanzas públicas del país. Este proyecto normativo busca desactivar la bomba fiscal al eliminar los beneficios actuales del IVA en productos de la canasta básica, incluyendo el café, la sal, el azúcar, las lentejas, los frijoles secos, el tomate, la cebolla, la zanahora y el ajo. Como contrapartida social, se implementará un nuevo mecanismo de devolución de impuestos diseñado para proteger a la población de menores ingresos.

Detalles del ajuste fiscal y eliminación de beneficios en la canasta básica

La propuesta del Ministerio de Hacienda, liderada por el ministro Miguel Gómez, establece que el IVA subirá al 19 por ciento para varios productos y servicios que hoy están exentos o excluidos, además de afectar aquellos que actualmente pagan una tarifa del 5 por ciento. El país enfrenta un déficit mensual de COP 11 billones, según cifras oficiales del ministerio, lo que obliga a realizar recortes drásticos en la recaudación tributaria. Esta decisión impactará directamente en el precio final de artículos esenciales para la alimentación diaria de los colombianos.

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Los cálculos aproximados basados en los precios del sistema Sipsa muestran un aumento significativo en los costos de los productos básicos. Una libra de sal pasará de COP 1.250 a COP 1.500, mientras que una libra de frijoles secos aumentará de COP 4.250 a COP 5.050. En el caso del café molido, cuyo promedio actual es de COP 26.300, el precio subiría a aproximadamente COP 29.800. Estos incrementos buscan equilibrar las cuentas públicas pero generan preocupación por la inflación en los alimentos.

EfectIVA: el mecanismo de devolución para personas vulnerables

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó EfectIVA como la herramienta central para mitigar el impacto fiscal en la población más afectada. Este sistema promete una devolución total del IVA a 19 millones de colombianos y una devolución parcial para otros 16 millones, sumando un total de 35 millones de beneficiarios potenciales. A diferencia de las exenciones actuales, este programa no elimina el cobro inicial, sino que garantiza que el dinero pagado regrese al bolsillo del consumidor de clase baja mediante transferencias directas.

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La operación de EfectIVA depende completamente del uso de la factura electrónica en todas las transacciones comerciales. Cuando un consumidor realiza una compra en un establecimiento autorizado, la información sobre el IVA pagado se transmite automáticamente a las bases de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La DIAN consolida estos datos y los remite al Departamento de Prosperidad Social (DPS) para su procesamiento. Este flujo de información es fundamental para identificar quién debe recibir el reembolso.

El proceso de validación cruzada implica que el DPS compare los registros de compras con la lista oficial de beneficiarios proporcionada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Una vez verificados los datos, Prosperidad Social calcula el monto exacto a transferir, asegurando que no exceda el tope establecido. Las transferencias se realizarán con una frecuencia máxima de quince días, comenzando en enero de 2028, con pruebas piloto y un anticipo programado para finales de 2027.

Controversia política y viabilidad técnica de la implementación

La propuesta ha generado una intensa controversia política y técnica dentro del Congreso y la opinión pública. Varios congresistas han criticado la medida, argumentando que el Ejecutivo prometió inicialmente un ajuste fiscal basado solo en recortes de gasto, no en aumentos de impuestos. En las redes sociales, muchos ciudadanos cuestionan el impacto directo de esta normativa en el costo del desayuno, el almuerzo y la cena de las familias colombianas.

Expertos de la Universidad de los Andes y Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, habían advertido previamente sobre la necesidad de cerrar los huecos de recaudo del IVA y eliminar exenciones que benefician a segmentos de mayores ingresos. Sin embargo, la implementación de EfectIVA presenta desafíos logísticos mayores que el programa actual de compensación del IVA, administrado por Prosperidad Social desde 2020. Este programa antiguo entrega COP 111.000 fijos cada dos meses a 700.000 hogares, pero será eliminado cuando comience EfectIVA.

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Micrha Visbal, experta en derecho tributario de Serrano Martínez CMA, señala que la diferencia radica en la complejidad informativa requerida. Mientras la compensación actual es una suma fija predeterminada, EfectIVA exige un control detallado de las compras reales mediante facturas electrónicas. La tecnología necesaria para actualizar diariamente el monto devuelto y gestionar giros postales para quienes carecen de productos financieros representa una prueba de concepto sin precedentes en la administración pública colombiana.