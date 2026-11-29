El presidente Abelardo De La Espriella presenta el Salario Solidario para ampliar la protección social a trabajadores informales mediante las cajas de compensación en 2027.

El presidente Abelardo De La Espriella introdujo una iniciativa innovadora durante la etapa de negociación para definir el salario mínimo de Colombia para 2027. La propuesta consiste en la creación del denominado Salario Solidario, un mecanismo diseñado específicamente para trabajadores informales que actualmente se encuentran excluidos de gran parte del sistema de protección social del país.

Esta nueva estructura fue presentada formalmente ante las cajas de compensación familiar como una estrategia para integrar a pequeños comerciantes, campesinos y trabajadores independientes. La meta principal es garantizar que estos sectores, junto con las madres cabeza de hogar que generan ingresos pero carecen de contratos formales, accedan a beneficios equivalentes a los de los empleados con empleo formal.

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Origen y Mecanismo del Salario Solidario

El presidente Abelardo De La Espriella explicó que la idea se basa en canalizar una fracción previamente definida y concertada del incremento salarial futuro a través de las cajas de compensación. Este flujo de recursos tendría como objetivo facilitar el acceso directo de los trabajadores informales a servicios esenciales, programas de formación y oportunidades laborales.

El propósito último de este mecanismo es permitir que los trabajadores informales mejoren sus ingresos actuales y avancen progresivamente hacia la formalización económica. La administración aún no ha aprobado la iniciativa ni ha definido una fórmula matemática definitiva para su implementación, manteniéndola en una etapa de estudio y concertación con los stakeholders involucrados.

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Posiciones y Garantías Económicas

Abelardo De La Espriella ha insistido en que cualquier alternativa propuesta debe contar con rigurosos estudios económicos y jurídicos previos. El mandatario reafirmó que el diseño de esta medida debe respetar escrupulosamente los derechos laborales existentes y proteger el poder adquisitivo de quienes ya reciben el salario mínimo vigente, evitando afectaciones negativas.

Al presentar la iniciativa, el presidente señaló que millones de compatriotas trabajan diariamente sin la protección social necesaria. Declaró explícitamente que no se trata de beneficiar a un grupo a costa de perjudicar a otro, sino de ampliar la red de seguridad social de manera sostenible. Esta postura busca equilibrar la expansión de beneficios con la estabilidad financiera del sistema.

Impacto en la Negociación del Salario Mínimo 2027

El anuncio se produce en un momento clave, justo cuando comienza la discusión tripartita entre Gobierno, empresarios y centrales obreras. La mesa de concertación para el año 2027 inició sus actividades desde finales de noviembre, donde se discutiran variables cruciales como la inflación, la productividad y las condiciones económicas generales del país.

Actualmente, no existe un porcentaje definido sobre cuánto del futuro aumento salarial se destinará a este mecanismo, ni se ha precisado el origen exacto de todos los recursos necesarios. Tampoco están establecidos los requisitos específicos o cuántos trabajadores informales se beneficiarán inicialmente con esta medida, lo que invita a la participación activa de todos los sectores.

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Contexto Histórico y Referencias Salariales

El antecedente inmediato para estas negociaciones es el salario mínimo de 2026, fijado por el Gobierno en un valor mensual de $1.750.905. Este monto representó un incremento significativo del 23% frente al valor vigente en 2025, conforme lo estableció el Decreto 0159 de 2026 emitido por la administración actual.

A esa cifra base se suma un auxilio de transporte de $249.095 para los trabajadores que cumplen con los requisitos legales establecidos. Esta combinación lleva el ingreso mensual conjunto a $2 millones para quienes reciben ambos conceptos, sirviendo como punto de referencia fundamental para la negociación de 2027 y la posible introducción de la protección social extendida.