Propuesta de Seguridad y Economía Social de la Campaña de Miguel Uribe

La fórmula presidencial de Miguel Uribe Londoño plantea un modelo de gobierno basado en la autoridad y la seguridad como requisitos indispensables para el desarrollo económico y la equidad social en Colombia.

La candidata a la vicepresidencia en la fórmula de Miguel Uribe Londoño ha sido enfática al señalar que la paz y la estabilidad no pueden construirse sobre la base de la permisividad.

Según su visión, es imposible entablar negociaciones efectivas cuando los grupos armados y los bandidos continúan delinquiendo y afectando la tranquilidad de la población civil. En este sentido, recalcó que la primera acción prioritaria de su gobierno será restablecer el orden y la autoridad en todo el territorio nacional.

La funcionaria, quien cuenta con una trayectoria destacada como directora de ProColombia en Argentina, vinculó la falta de rigor en la aplicación de la ley con tragedias personales y colectivas, mencionando específicamente que la permisividad legal contribuyó al magnicidio de Miguel Uribe, el padre de su compañero de fórmula. Para la candidata, ningún proceso de paz exitoso en el mundo se ha logrado mientras los perpetradores mantenían sus actividades criminales activas, lo que justifica un enfoque de mano dura y autoridad antes de cualquier acuerdo negociado.

El eje central de su propuesta se resume en el programa denominado 'Seguridad, autoridad y orden con economía social'. Este proyecto no se limita únicamente al control policial o militar, sino que busca integrar la seguridad como el cimiento fundamental sobre el cual se construya una sociedad más justa y equitativa.

El objetivo primordial es cerrar las brechas históricas que han marginado a diversos sectores de la población colombiana, enfocándose especialmente en el acceso a la educación de calidad y la creación de empleos dignos para todos. La administradora de empresas ha manifestado su compromiso personal de liderar las agendas dirigidas a los jóvenes, las mujeres y la dignificación de los adultos mayores de sesenta años.

Sostiene que sin un entorno seguro, cualquier programa social está destinado al fracaso, ya que el miedo y la violencia impiden que las comunidades prosperen y que los servicios básicos lleguen a las zonas más remotas del país, perpetuando el ciclo de la pobreza. En cuanto al ámbito económico, la aspirante a la vicepresidencia destaca que su experiencia en el comercio exterior y la promoción turística es fundamental para reactivar la economía del país.

Argumenta que no se pueden esperar resultados positivos en la atracción de capitales extranjeros ni en el incremento de los flujos turísticos si no existen garantías reales de seguridad para los inversionistas y los visitantes. La propuesta es clara: establecer reglas claras, transparentes y estables para la inversión que permitan a los empresarios sentir confianza en el futuro de la nación.

Al lograr que el comercio se active y que lleguen nuevas inversiones, el país experimentará un aumento significativo en la producción nacional, mejorando la oferta exportadora y dinamizando la economía local en todas sus regiones. La seguridad es, por tanto, la llave que abre la puerta a la prosperidad económica y al desarrollo sostenible a largo plazo.

Finalmente, el panorama político de la campaña ha atravesado transformaciones significativas en los últimos meses. Anteriormente, Miguel Uribe era visto como el favorito dentro del Centro Democrático para obtener el respaldo total del partido.

Sin embargo, tras su salida de dicha colectividad, el panorama cambió y Paloma Valencia fue la elegida para representar esa corriente política. A pesar de este giro inesperado, el equipo de Uribe Londoño se mantiene optimista y convencido de que cuentan con el respaldo ciudadano necesario para alcanzar la presidencia. Su estrategia actual consiste en multiplicar la difusión de su proyecto, actuando como voceros de un programa construido con transparencia, rigor técnico y sabiduría.

Creen firmemente que el electorado valorará una propuesta coherente que priorice la autoridad sin descuidar el componente social, alejándose de las estructuras partidistas tradicionales para conectar directamente con las necesidades reales del pueblo colombiano





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