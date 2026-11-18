El Gobierno colombiano cede ante la oposición y retira el impuesto del 19% a la medicina prepagada en la Ley de Rescate. Conozca los detalles del ajuste fiscal de 80 billones y los cambios en la negociación con el Congreso para evitar afectar a la clase media.

La iniciativa del Gobierno colombiano de aplicar un impuesto del IVA del 19% a los servicios de medicina prepagada está en vía de desaparecer de la actual Ley de Rescate Económico. Esta información fue confirmada por el representante a la Cámara Santiago Castro, perteneciente al partido Centro Democrático, quien reveló que en las reuniones técnicas celebradas con el Ministerio de Hacienda se presentaron escenarios financieros donde dicha tributación no estaba incluida.

Retiro del gravamen por falta de respaldo político

El congresista Santiago Castro explicó en una entrevista con Blu Radio que la medida carece de respaldo entre las diferentes bancadas del Congreso. Según sus declaraciones, el Ejecutivo Nacional ya habría cedido ante las objecciones surgidas durante el debate, reconociendo que la oposición bloquearía la aprobación de esta carga tributaria específica para los afiliados a estos servicios de salud.

Also read Protesta nacional del 19 de noviembre contra el proyecto de Ley de Rescate Económico en Colombia

Escenarios financieros y proyecciones del Ministerio

Castro detalló que en las presentaciones de proyecciones financieras entregadas a los ponentes, el Ministerio de Hacienda ya había descontado la recaudación de este tributo. Aunque la decisión no se ha formalizado oficialmente en el texto legislativo vigente, el representante indicó que es muy probable que la propuesta sea eliminada en la primera revisión del articulado, conocida como el cedazo o la primera peluqueada de la Ley de Reforma y Ajuste Fiscal.

Críticas transversales y otros ajustes fiscales en revisión

La oposición a este gravamen es transversal en el espectro político. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, también ha cuestionado los incrementos en los aportes a seguridad social y ha pedido retirar tanto el impuesto a la medicina prepagada como los cambios progresivos en las cotizaciones. Asimismo, el analista político Rafael Nieto Loaiza instó al Gobierno a abandonar la propuesta, argumentando que el ajuste fiscal debe recaer sobre el Estado y no sobre los ciudadanos.

Advertisement

Impacto económico y estrategia de recaudo de 80 billones

La discusión sobre la medicina prepagada se enmarca en un ajuste fiscal más amplio que el Ejecutivo busca consolidar, el cual ronda los 80 billones de pesos anuales. Para alcanzar esta meta sin afectar la clase media, el Gobierno también anunció el retiro de la propuesta de gravar con IVA productos de la canasta familiar, como café, azúcar, aceites, pastas y chocolate, tras recibir fuertes críticas de diversos sectores sociales.

Opciones para estabilizar la deuda y venta de activos

El representante Santiago Castro propuso una combinación de reducción del gasto estatal, enajenación de activos e ingresos recurrentes para estabilizar la deuda y reducir el déficit fiscal primario. Entre las alternativas están mantener el IVA a vehículos eléctricos e híbridos, gravar los envíos postales de menos de US$200 y crear un impuesto al uso industrial del agua, excepto para el consumo doméstico y el sector agropecuario.

Venta de participaciones en Ecopetrol y ISA

Como parte de la estrategia de activos, el congresista señaló la posibilidad de vender la participación autorizada del 8,9% de Ecopetrol y otras participaciones en ISA. Castro enfatizó que los recursos obtenidos de estas ventas deben destinarse exclusivamente a amortizar la deuda pública. El trámite de la Ley de Rescate continúa en el Congreso, donde se negocian los ajustes finales antes de la discusión definitiva.