Propuesta Ley Rescate Salud Impuestos Nuevos Recursos Colombia

Análisis de la propuesta de Ley de Rescate Económico para la salud en Colombia, que busca nuevos ingresos mediante impuestos progresivos y reducción de exenciones para mejorar la financiación y los resultados sanitarios.

El artículo de opinión firmado por Luis Gonzalo Morales Sánchez, publicado en el medio El Colombiano, plantea un debate fundamental sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano. La propuesta busca obtener nuevos recursos mediante la Ley de Rescate Económico, un mecanismo que inevitablemente enfrenta críticas por los aumentos tributarios que implica. La tesis central sostiene que no es posible ampliar y mejorar los servicios sanitarios sin incrementar significativamente la recaudación fiscal, desafiando la narrativa popular de que se puede obtener más calidad sin mayores aportes económicos de la ciudadanía.

Contradicción entre Exigencias Sanitarias y Resistencia Fiscal

Existe una contradicción evidente en la sociedad colombiana donde muchos rechazan las contribuciones fiscales mientras exigen simultáneamente más servicios, mayor oportunidad y mejor calidad en la atención médica. Esta postura ignora la realidad económica de que ampliar la cobertura exige recursos adicionales limitados por la capacidad del Estado. Como mencionó el premio Nobel de Economía Milton Friedman, no existe tal cosa como un almuerzo gratis, principio que aplica directamente a la salud donde los ciudadanos pagan a través de impuestos y contribuciones.

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La seguridad social se fundamenta en la contribución según capacidad económica y la atención según necesidades, no en la gratuidad universal. La solidaridad implica distribución equitativa de costos donde quienes tienen más aportan más, garantizando que nadie quede excluido por incapacidad de pago. Este principio es clave para justificar las nuevas medidas tributarias propuestas para fortalecer la infraestructura sanitaria nacional.

Mecanismo de Financiamiento Propuesto y Destino de Recursos

La propuesta considera razonable establecer cotizaciones progresivas y mayores impuestos sobre el alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, juegos de azar, combustibles fósiles dañinos y multas por exceso de velocidad. Se incluye también gravar la medicina privada, no solo la prepagada, sino los distintos seguros y planes voluntarios de salud junto con las atenciones asociadas, eliminando exenciones actuales para ciertas empresas. La condición irrenunciable es que la totalidad de estos recaudos adicionales se destinen exclusivamente a financiar más y mejores servicios, especialmente para quienes tienen menos recursos.

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Los nuevos recursos deberían fortalecer la financiación de la Unidad de Pago por Capitación con criterios técnicos transparentes que garanticen suficiencia y acceso efectivo. Se busca evitar que la asignación dependa de decisiones discrecionales de las autoridades, asegurando que la inversión llegue directamente a mejorar la eficiencia y la cobertura del sistema. Esta medida técnica busca profesionalizar la distribución de los fondos sanitarios en todo el territorio nacional.

Impacto Económico y Eficiencia del Gasto Sanitario

Colombia destina aproximadamente el 7,6 por ciento de su PIB a salud, cifra inferior a la de otros países de la región que alcanzan entre el 9 y el 10 por ciento. El gasto de bolsillo representa alrededor del 15 al 16 por ciento del gasto sanitario total, ubicándose entre los más bajos del mundo. Esta existencia no es necesariamente negativa cuando responde a decisiones voluntarias que no comprometen las necesidades esenciales de los hogares ni son resultado de negaciones injustificables, pero indica un espacio para mejorar la financiación pública.

Más dinero no puede significar simplemente más consultas, exámenes, procedimientos u hospitalizaciones, sino el pago por resultados en mejor salud, atención oportuna, calidad, satisfacción de los pacientes y uso eficiente de recursos. El sistema debe dejar de estimular el beneficio económico a través del volumen de servicios para priorizar los resultados en salud reales de la población. La verdadera solidaridad exige contribuir más cuando se tiene mayor capacidad económica y garantizar que esos recursos produzcan mejores resultados.