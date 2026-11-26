El expresidente Álvaro Uribe presenta proyecto para reducir el ICA y estímulos en renta, buscando aliviar la carga fiscal en Colombia y reorientar la política tributaria.

El expresidente Álvaro Uribe ha presentado públicamente un nuevo proyecto de ley diseñado para reorientar la reforma tributaria actual del Gobierno colombiano. Esta iniciativa busca generar ingresos para el Estado a través de mecanismos de recaudo que no afecten negativamente a los sectores productivos del país. Al mismo tiempo, la propuesta incluye la implementación de estímulos fiscales dirigidos específicamente a las empresas que operan bajo la jurisdicción nacional.

Reducción del ICA y alivio fiscal

La formulación de este proyecto contó con la participación activa y directa de Álvaro Uribe junto con un equipo de asesores especializados del partido político al que pertenece. Entre las medidas centrales planteadas se encuentra la reducción del Impuesto de Industria y Comercio, conocido comúnmente como ICA. Las autoridades señalan que este tributo específico representa un obstáculo significativo para la actividad económica y ha registrado una drástica reducción en su recaudación.

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Los datos presentados indican que el ICA pasó de generar tres billones de pesos anuales en períodos anteriores a recaudar únicamente un billón de pesos por año actualmente. Esta caída en la producción de fondos justifica el enfoque del proyecto para modificar la estructura de este impuesto y corregir los desajustes en el sistema de tributación local que han impactado la capacidad de inversión de las empresas.

Estímulos en el impuesto sobre la renta

Dentro del marco de esta nueva propuesta, se establece un mecanismo de estímulo financiero que permite a los contribuyentes restar la totalidad de lo pagado por concepto de ICA. Adicionalmente, se incluye la deducción del 4 por 1000 del valor del impuesto sobre la renta. La colectividad política argumenta que, bajo el marco legal vigente, los contribuyentes deben asumir el pago de estos tributos independientemente de si la empresa obtiene o no utilidades durante el periodo fiscal evaluado.

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Para ilustrar el impacto concreto de esta deducción, Álvaro Uribe explicó un ejemplo práctico detallado. Si un contribuyente efectúa un pago de 100 pesos por el gravamen del 4 por 1000 y su impuesto de renta asciende a 200 pesos, la suma final a cancelar por renta se reduciría drásticamente a 100 pesos. Este cálculo demuestra cómo la iniciativa busca disminuir la carga financiera directa sobre los bolsillos de los contribuyentes empresariales.

Proceso legislativo y próximas reuniones

Ambas partes, haciendo referencia al equipo del expresidente y a los representantes del Ejecutivo, han adelantado discusiones bilaterales tema por tema sobre los distintos aspectos del articulado propuesto. Estos diálogos han permitido consolidar la redacción de un texto normativo más avanzado y detallado. El objetivo inmediato es continuar las conversaciones estructuradas entre la colectividad política representada por Uribe y las autoridades del Ejecutivo nacional.

La estrategia general del proyecto se centra en proveer ingresos estables al Estado mediante mecanismos que no generen afectaciones adversas en los sectores productivos clave. Este enfoque busca equilibrar la necesidad de financiación pública con la urgencia de revitalizar la capacidad competitiva de la industria nacional. La implementación de estos estímulos pretende corregir las distorsiones actuales del sistema tributario colombiano.