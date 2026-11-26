La industria del alcohol en Colombia propone ajustar impuestos por contenido de etanol para generar ingresos fiscales adicionales sin incentivar el mercado ilegal.

La industria de bebidas alcohólicas en Colombia ha presentado una propuesta técnica para reformar el esquema tributario vigente, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal y corregir los desequilibrios actuales entre categorías de productos. Este iniciativa se desarrolló durante la discusión de la Ley de Rescate Económico, un marco normativo diseñado para generar nuevos ingresos para las finanzas públicas del país. El sector argumenta que la estructura impositiva actual no refleja la participación real de cada bebida en el consumo nacional, lo que genera distorsiones en la competencia y en la eficiencia del recaudo.

Impacto fiscal y desequilibrio por categorías

Según los cálculos presentados por el sector, la aplicación de este nuevo modelo permitiría incrementar el recaudo anual de la industria desde $11,08 billones hasta alcanzar los $16,77 billones, lo que representa un aumento adicional de $5,69 billones. Esta proyección se basa en mantener los niveles actuales de consumo y aplicar incrementos moderados en los precios finales para evitar que la presión tributaria empuje a los consumidores hacia el mercado ilegal de bebidas. La industria sostiene que este ajuste es necesario para equilibrar la carga impositiva con la participación real de cada tipo de alcohol en el mercado colombiano.

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El argumento central de la propuesta radica en la disparidad entre el consumo y el pago de impuestos por categoría. La cerveza representa el 74% del alcohol puro consumido en el país, pero solo aporta el 63% del recaudo tributario total del sector. Por su parte, los licores concentran el 23% del consumo y el 33% de los impuestos, mientras que el vino, con un 3% de participación en el consumo, contribuye con el 4% del recaudo. Este desbalance evidencia que la cerveza es considerada el motor del recaudo fiscal, y que cualquier meta fiscal del Gobierno no sería alcanzable sin su contribución significativa.

Estructura técnica de la reforma tributaria

La propuesta técnica busca simplificar la estructura impositiva gravando directamente el contenido de alcohol de las bebidas. Para ello, se propone agrupar los productos en dos grandes categorías: fermentados, que incluyen la cerveza y el vino, y destilados, que abarcan ron, aguardiente y whisky. Dentro de cada grupo, el componente específico del impuesto se calcularía según el grado alcohólico, aplicando una tarifa diferenciada para cada uno de estos dos grandes grupos de productos. Esta metodología busca uniformizar la carga tributaria según la concentración de etanol comercializada.

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Además de la categorización, la industria plantea unificar el Impuesto sobre las Ventas (IVA) en un 19% para todas las bebidas alcohólicas, independientemente de su tipo. Asimismo, se propone modificar la base del componente ad valorem, que actualmente se calcula como un porcentaje del precio. En este nuevo modelo, la base imponible utilizaría el precio certificado por el Dane, en lugar del precio declarado por los productores, tal como sucede actualmente con la cerveza. Este cambio busca mayor transparencia y precisión en la base de cálculo de los impuestos.

Bajo este modelo propuesto y manteniendo los niveles actuales de consumo, los cálculos indican que los precios subirían un 18% para la cerveza, un 11% para el vino y un 10% para los licores. Aunque la cerveza asumiría la mayor parte del incremento tributario, con $4,52 billones de los $5,69 billones adicionales, su participación en el recaudo total pasaría del 63% al 68%. Esto la dejaría todavía por debajo del 74% que representa en el consumo de alcohol puro, lo que sugiere que el ajuste busca una mayor equidad sin colapsar la principal fuente de ingresos del sector.

Comparación con el Proyecto de Ley 477

La propuesta de la industria se presenta como una alternativa frente al Proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara, que contempla cambios significativos en el impuesto al consumo y un aumento del IVA de los licores del 5% al 19%. El Gobierno plantea para la cerveza una tarifa ad valorem del 10% y un componente específico de $1.000 por grado alcohólico por litro. Para las demás bebidas alcohólicas, el esquema gubernamental propone una tarifa ad valorem del 35% y el mismo componente específico, el cual se actualizaría anualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más cuatro puntos porcentuales.

La industria advierte que el impacto sobre los precios sería considerablemente mayor bajo el esquema gubernamental. Según sus estimaciones, con el proyecto de ley del Estado, la cerveza podría encarecerse cerca de un 45% y el vino alrededor de un 39%, mientras que el Gobierno calcula que los precios de los licores subirían un 32,6%. Estas diferencias en las proyecciones de precios highlight la disputa regulatoria entre la visión del sector privado y la política fiscal propuesta por el Ejecutivo.

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Riesgos del mercado ilegal y salud pública

Un punto crítico en el debate es el riesgo de que los aumentos tributarios aceleren el traslado de consumidores hacia productos de contrabando o bebidas adulteradas. En sus cálculos, la industria señala que el mercado ilegal ya representa el 22,8% del consumo nacional de alcohol. Esta situación no solo reduce la recaudación fiscal esperada, sino que plantea graves riesgos para la salud pública, ya que estos productos no cumplen con los controles sanitarios necesarios.

El documento de la industria enfatiza que el contrabando y la adulteración de bebidas financian redes criminales y ponen en riesgo la vida de los consumidores. Al no pagar impuestos, estos productos operan fuera de la regulación estatal. El sector argumenta que mantener precios competitivos dentro del mercado formal es esencial para desincentivar esta migración hacia la ilegalidad, protegiendo tanto las finanzas públicas como la seguridad sanitaria de la población colombiana.