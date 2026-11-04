Propuestas de Aumento del Salario Mínimo 2027: Gremios vs. Sindicatos

El debate por el salario mínimo 2027 muestra una brecha entre el aumento del 8-9,5% propuesto por empresarios y el 38,5% de los sindicatos. Conozca los detalles y el impacto en Colombia.

La definición del valor del salario mínimo legal mensual para el próximo año ha iniciado una etapa de negociación tensa en Colombia, donde las posiciones entre el sector empresarial y el laboral presentan diferencias numéricas sustanciales. Este proceso busca establecer la cifra final que impactará la economía nacional, considerando que el valor vigente para este año se encuentra en 1.750.905 pesos colombianos.

Proyección de Aumento Empresarial para 2027

Los gremios patronales mantienen una posición firme que sitúa el incremento en un rango entre el 8% y el 9,5% para el próximo ejercicio fiscal. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, fundamenta esta postura indicando que el ajuste técnico debe reflejar la inflación real más un máximo de dos puntos de productividad, lo que justifica ese porcentaje específico. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, refuerza esta visión al afirmar que el tope máximo razonable para 2027 no debe superar el 8%.

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Si se materializa el aumento más bajo propuesto por los gremios, que asciende al 8%, el salario mínimo experimentaría un incremento aproximado de 140.000 pesos, ubicándose en una cifra cercana a 1,89 millones de pesos. Este escenario representa un ajuste moderado que busca equilibrar las necesidades de los trabajadores con la sostenibilidad financiera de las empresas privadas, según la interpretación de sus representantes.

Exigencia Sindical de Incremento del 38,5%

En el extremo opuesto de la negociación, la Central Unitaria de Trabajadores presenta una propuesta radicalmente distinta, solicitando un aumento del 38,5% para el salario mínimo de 2027. Fabio Arias, expresidente de esta organización, argumenta que existe una deuda histórica de 32 puntos porcentuales sumada a una inflación proyectada alrededor del 6,5%, lo que conforma la cifra final requerida. La central obrera busca discutir esta propuesta en la Comisión Nacional de Concertación, esperando que sea considerada como una reparación de derechos.

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Bajo esta propuesta sindical, el salario mínimo superaría los 2,4 millones de pesos, implicando un crecimiento de cerca de 670.000 pesos con respecto al valor actual. Este salto numérico representa la diferencia más significativa entre las dos posturas en juego, marcando una brecha considerable en las expectativas del mercado laboral y el consumo interno del país.

Análisis del Poder Adquisitivo y Riesgos Económicos

Iván Jiménez, director del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, cuestiona la viabilidad de las propuestas extremas al destacar que el incremento no debe verse como una compensación pasiva, sino como una garantía de mantenimiento del poder adquisitivo. Jiménez señala que la propuesta del 38,5% parece buscar igualar el salario al promedio nacional, una estrategia que, según su análisis comparativo con países centroamericanos, podría generar tasas de informalidad laboral superiores al 70% e incluso cercanas al 90%.

El experto advierte que subir los salarios mediante decretos sin considerar la productividad real puede afectar negativamente a las personas que se pretendía proteger, ya que la economía no funciona como una plaza de mercado persa donde simplemente se asignan porcentajes. La norma legal obliga a estudiar múltiples factores, incluyendo el costo de vida, la competitividad empresarial, los datos microeconómicos, las diferencias regionales y el costo pensional, elementos que complican un aumento desproporcionado.

Contexto Histórico y Sentencias Legales

El debate actual se enmarca en un contexto donde el expresidente Gustavo Petro decretó en 2025 un ajuste del 23%, pasando el salario de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos. Esta cifra, que elevó el total a 2 millones de pesos, superó tanto la propuesta empresarial del 7,2% como la solicitada por los sindicatos del 16%, generando tensiones que persisten hasta la actualidad.

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Camilo Cuervo, abogado laboral y socio en Holland & Knight, explica que el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta limitaciones fiscales debido a reformas tributarias que no pueden exigir simultáneamente más impuestos y un salario mínimo elevado. Cuervo destaca que aunque lo técnicamente sano podría haber sido no subir el salario tras el exceso de 2025, la sentencia del Consejo de Estado y el clima político actual hacen probable un ajuste, aunque razonable, para evitar desajustes mayores en la economía nacional.