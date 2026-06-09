Propuestas de seguridad de candidatos colombianos: visiones opuestas y falta de recursos

Análisis de los planes de seguridad de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, que reflejan visiones contrapuestas sobre el orden público y la paz total en Colombia. Ambos programas carecen de detalles sobre recursos y estrategias concretas.

Las propuestas de seguridad de los candidatos presidenciales colombianos, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, reflejan dos visiones antagónicas del presente. Mientras que para De la Espriella el orden público en Colombia es un desastre que requiere enmiendas drásticas, para Cepeda la tarea principal es profundizar los logros del proyecto de paz de Gustavo Petro.

En el centro de esta polarización se encuentra la política de paz total, mediante la cual el Gobierno Nacional buscó reducir la violencia negociando con grupos armados ilegales. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes para disipar la inseguridad persistente en el país. Si De la Espriella ganara la segunda vuelta presidencial, la paz total sería eliminada; si Cepeda triunfa, continuaría su implementación. Para entender estas diferencias, EL COLOMBIANO revisó los programas oficiales de ambas campañas.

De la Espriella presenta su plan llamado El Milagro de la Seguridad, mientras que Cepeda propone Seguridad Humana Integral. Ambos planes están cargados de retórica, con frases como habrá presencia permanente de la Fuerza Pública y reduciremos la extorsión, pero sin detallar estrategias, objetivos concretos o recursos necesarios. Los dos programas coinciden en no especificar el origen de los fondos para financiar planes ambiciosos.

Santiago Tobón de la Universidad Eafit señaló que ambas propuestas nombran problemas reales de seguridad, pero rara vez precisan los instrumentos o resultados medibles. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, De la Espriella apuesta por una guerra frontal combinando erradicación de cultivos, interdicciones, extinción de dominio y extradición, además de construir 10 megacentros de rehabilitación para adictos.

Por otro lado, Cepeda propone cambiar el modelo prohibicionista, enfocándose en salud pública y regulación del cannabis, abogando por un debate internacional diferente. Ambos aspirantes invocan tecnología e inteligencia artificial, pero difieren en la recuperación de territorios controlados por grupos armados. Cepeda insiste en una intervención integral, no solo militar, sino con inversión social y aplicación del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc.

De la Espriella prefiere desplazar a los grupos criminales con operaciones militares, mayor pie de fuerza policial y ataques estratégicos. En anticorrupción, ambos proponen crear un organismo nuevo: De la Espriella un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción y Cepeda una entidad anticorrupción independiente con inteligencia artificial.

Andrés Preciado, exdirector de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que ambas campañas reconocen la crisis de orden público, pero ignoran el problema institucional: el sector de seguridad y defensa es obsoleto, descoordinado y con recursos insuficientes debido a la crisis fiscal. Esto deja muchas propuestas sin viabilidad de ejecución.

Para Tobón, al analizar el programa de De la Espriella, solo dos propuestas tienen un mecanismo razonable, como la construcción de megacárceles financiadas por el sector privado, pero sin montos estimados. En definitiva, las propuestas de seguridad de ambos candidatos son ambiciosas pero carecen de detalles financieros y operativos que garanticen su éxito





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seguridad Elecciones Colombia Paz Total Narcotráfico Corrupción

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo De la Espriella desmiente a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentadoEl exguerrillero Abelardo De la Espriella desmintió a Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado, en el que le dijo que sabía que iba a perder y eso lo tenía angustiado.

Read more »

Abelardo De la Espriella celebra el bicampeonato de Junior: “Gracias muchachos por esta alegría”El club barranquillero se impuso sobre Atlético Nacional con un marcador global de 3-1.

Read more »

Abelardo De La Espriella alerta sobre supuesta compra de votos en el CaribeEl candidato del movimiento Defensores de la Patria dio los nombres de los supestos involucrados en la operación.

Read more »

Abelardo De la Espriella denuncia amenazas en su contra antes de la segunda vueltaEl candidato de Defensores de la Patria aseguró que existen informes de inteligencia que confirman un plan para atentar contra su vida. De la Espriella también reveló los nombres de las personas que estarían comprando votos en la región Caribe, las mismas que amenazaron a los electores en sus zonas de control ilegal.

Read more »