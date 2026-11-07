Propuestas del Centro Democrático para la Ley de Rescate Económico

El Centro Democrático presenta 13 sugerencias para la Ley de Rescate Económico, incluyendo venta de participación en Ecopetrol y reducción del Estado para superar la crisis.

El partido político Centro Democrático ha presentado una propuesta formal frente a la Ley de Rescate Económico que el Gobierno nacional ha enviado al Congreso de la República para enfrentar la severa crisis financiera actual. La colectividad, bajo la dirección del expresidente Álvaro Uribe, ha sintetizado su posición en un documento estructurado con trece sugerencias concretas que buscan reorientar la estrategia fiscal del país. Esta iniciativa surge como una alternativa directa a las medidas tributarias planteadas por la administración vigente, proponiendo un modelo que priorice la eficiencia del gasto público y la captación de capitales privados.

Venta de participación en Ecopetrol y ISA

Una de las pilares fundamentales de la propuesta del Centro Democrático consiste en poner en venta un porcentaje de Ecopetrol, así como de ISA y otras empresas controladas por la petrolera estatal. La intención es liquidar estos activos preferiblemente al sector solidario y a inversionistas institucionales que puedan aportar estabilidad al mercado. Esta estrategia busca generar ingresos inmediatos para el erario nacional sin recurrir a la emisión de deuda pública adicional que aumente la carga fiscal de los ciudadanos.

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Además de la oferta de acciones, el partido exige una administración técnica e independiente de los cambios de Gobierno para garantizar la continuidad y eficiencia de estas entidades estratégicas. El objetivo es que la gestión de estas empresas estatales esté libre de interferencias políticas partidistas, asegurando que las decisiones operativas y financieras se tomen basadas en criterios económicos y de mercado sólidos. Esta separación entre la dirección política y la gestión operativa se considera clave para mantener la competitividad de los activos nacionales en un entorno global complejo.

Oposición a impuestos a productos básicos

La colectividad ha cuestionado firmemente el posible aumento del IVA para bienes y servicios considerados esenciales, una medida que contempla la iniciativa del Gobierno. Según el análisis del partido, esto incluiría el acceso a internet para los estratos 1, 2 y 3, el café, los seguros de salud, el turismo, la maquinaria agrícola, los fertilizantes y las plataformas de inteligencia artificial. Estas cargas impositivas son vistas como un obstáculo para la competitividad y el bienestar de la población más vulnerable.

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La bancada también ha manifestado preocupación profunda por el efecto que nuevos impuestos sobre bebidas y productos de consumo popular podrían tener en las tiendas de barrio. El Centro Democrático argumenta que estas medidas afectarían gravemente a pequeños comerciantes y familias que dependen económicamente de este tipo de negocios locales. La propuesta busca proteger a estos sectores de la informalidad y la vulnerabilidad ante un entorno inflacionario que reduce el poder adquisitivo de los hogares colombianos de manera significativa.

Revisión tributaria y reducción del Estado

En materia tributaria, el documento del partido propone revisar los impuestos aplicables a empresas y personas naturales, con el fin de conservar beneficios existentes y evitar que el sistema desincentive el ahorro y la inversión. Se sugiere además facilitar el pago de obligaciones pendientes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. El Centro Democrático estima que un esquema de incentivos más atractivo podría generar entre 10 y 15 billones adicionales mediante la recuperación de cartera, impulsando la recaudación sin aumentar las tasas.

Otra de las iniciativas centrales consiste en reducir el tamaño del Estado de manera estructural. Para ello, el partido plantea eliminar o fusionar más de 200 entidades que, a su juicio, duplican funciones o no resultan necesarias en la administración pública actual. Esta propuesta iría acompañada de metas específicas de ahorro y austeridad, buscando optimizar los recursos humanos y financieros del sector público. La eliminación de estas burocracias innecesarias es presentada como una vía para mejorar la eficiencia del gasto y liberar fondos para prioridades sociales críticas.

Impacto en zonas afectadas por el terremoto

Frente a la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente terremoto, el Centro Democrático ha planteado la creación de un fondo de créditos con plazos de hasta 30 años para los propietarios damnificados. Esta medida busca aliviar la carga financiera de las familias que han perdido sus hogares o sufrido daños estructurales, ofreciendo una alternativa de financiamiento a largo plazo. La extensión de los plazos de pago se considera esencial para que los afectados puedan recuperar su estabilidad económica sin caer en nuevos ciclos de endeudamiento insostenible.

Asimismo, la propuesta incluye establecer tarifas diferenciales que contribuyan a la recuperación de las actividades productivas y del empleo en las regiones siniestradas. Estas tarifas diferenciadas buscan estimular la reactivación económica local, permitiendo que las empresas y comercios operen con menores costos durante el proceso de reconstrucción. El objetivo es acelerar la normalidad económica en las zonas devastadas, protegiendo los medios de vida de las comunidades afectadas por el sismo reciente.

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Visión del expresidente Uribe sobre la economía

El expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, ha expresado claramente que "hay que aprovechar este momento difícil de la economía para buscar un Estado sustancialmente pequeño, una legislación tributaria disruptiva, simple, que ponga a crecer aceleradamente la economía, que nos permita financiar lo social sin corrupción". Esta declaración resume la filosofía de la propuesta: combinar la reducción del gasto público con la promoción de la inversión privada para financiar los programas sociales necesarios.

La colectividad ha desarrollado estas sugerencias mediante un diálogo exhaustivo con sus congresistas, sectores sociales y empresariales, además de contar con el asesoramiento de un equipo de expertos económicos. Este proceso de consulta busca asegurar que las propuestas reflejen las necesidades reales del país y cuenten con un respaldo técnico sólido. El Centro Democrático sostiene que estas alternativas pueden ayudar a superar la crisis financiera arrastrada por el Gobierno actual, ofreciendo una ruta alternativa para la estabilidad y el crecimiento económico nacional.

Próximos pasos y debate legislativo

Las trece sugerencias del Centro Democrático están ahora disponibles para su consideración dentro del debate legislativo en el Congreso. La intención del partido es influir en la redacción final de la Ley de Rescate Económico, incorporando mecanismos que promuevan la austeridad y la eficiencia. Los analistas esperan que estas propuestas generen un debate público amplio sobre el rol del Estado en la economía y las formas más efectivas de atender la crisis financiera.

La presentación de esta iniciativa marca un momento crítico en la política económica colombiana, donde las diferencias entre el Gobierno y la oposición se hacen más evidentes. El Centro Democrático busca posicionar su modelo como una alternativa viable para la recuperación, basada en la confianza en el sector privado y la disciplina fiscal. El éxito de estas propuestas dependerá de su capacidad para ganar apoyo en el Congreso y de la viabilidad técnica de su implementación en el corto y mediano plazo.