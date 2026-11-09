Propuestas salario mínimo 2027: Brecha entre 8% y 38% define costos laborales

Se revelan las proyecciones del salario mínimo 2027 en Colombia. El acuerdo final entre gremios y empresarios determinará si la hora ordinaria alcanza los $9.005 o sube hasta $11.548.

Se han presentado oficialmente las primeras propuestas de ajuste para la negociación del salario mínimo en Colombia, un proceso que se iniciará formalmente durante este mes para establecer las condiciones salariales del año 2027. La discusión central gira en torno a una marcada divergencia entre los sectores empresariales y las organizaciones sindicales, lo cual definirá directamente el valor económico que recibirán los trabajadores y el peso financiero para los empleadores en el próximo periodo laboral.

Divergencia en Propuestas de Aumento Salarial

Los gremios empresariales y las centrales obreras han presentado escenarios opuestos sobre el porcentaje de incremento salarial. Mientras que la代表ación de los empleadores apunta a un alza moderada de aproximadamente el 8%, las centrales sindicales han planteado una propuesta radical que busca un aumento del 38,5% sobre el valor vigente. Esta brecha significativa refleja la tensión entre el control de la inflación de costos para las empresas y la búsqueda de poder adquisitivo para los trabajadores.

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El porcentaje de aumento que finalmente se acuerde en la mesa de concertación será el factor determinante para calcular el ingreso base mensual. Este dato no solo afectará el sueldo neto de los empleados que devengan el mínimo, sino que también recalibrará el valor de la hora laboral ordinaria, un componente crítico para la contabilidad de costos de las organizaciones privadas y públicas durante el año 2027.

Cálculo de la Hora Ordinaria y Jornada Legal

Para determinar el costo real de la fuerza laboral, es fundamental aplicar la jornada máxima legal vigente en el país, la cual fue establecida por la Ley 2101 de 2021 en 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026. Bajo esta estructura temporal, el divisor mensual estandarizado para liquidar el valor de la hora ordinaria se fija en 210 horas. Este método de cálculo es la base matemática que transforma el salario mensual bruto en el precio por hora de trabajo.

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Con base en el salario mínimo legal vigente actualmente de $1.750.905, el valor de la hora laboral ordinaria se sitúa en $8.338. Esta cifra sirve como punto de partida obligatorio para cualquier proyección futura, ya que todos los escenarios de incremento se derivan directamente de este valor base y la jornada de 210 horas mensuales.

Escenarios Financieros para Empleadores y Trabajadores

Si se materializa la propuesta empresarial de un incremento del 8%, el salario mínimo mensual pasaría de $1.750.905 a $1.890.977. En este primer escenario, el valor de la hora laboral ordinaria aumentaría para situarse en aproximadamente $9.005, lo que representaría un ajuste contenido en la matriz de costos de las empresas.

Por el contrario, si se adopta la propuesta de las centrales obreras con un alza del 38,5%, el salario mínimo experimental alcanzaría los $2.425.003 mensuales. Bajo esta segunda proyección, la hora ordinaria experimentaría un salto significativo, elevándose hasta un valor de $11.548. Esta diferencia de más de $2.500 por hora ilustra el impacto enorme en la economía laboral del país.

En conclusión, bajo estos dos extremos, el costo de la hora laboral ordinaria diurna para el año 2027 fluctuará entre $9.005 y $11.548, dependiendo exclusivamente del resultado de las negociaciones. Estas cifras corresponden estrictamente al salario básico y no incluyen auxilios de transporte, recargos por trabajo nocturno, dominical o festivo, ni los aportes patronales a seguridad social, elementos que incrementan aún más el costo total del empleo.