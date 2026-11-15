Prospección de talento: Colombia busca repatriar a jóvenes figuras del fútbol europeo

La Selección Colombia identifica prospectos de doble nacionalidad para reforzar el equipo, tras la pérdida de Santiago Castañeda ante Estados Unidos.

La Selección Colombia enfrenta una situación sin precedentes en su historia reciente al contar con un número récord de futbolistas elegibles con doble nacionalidad. Esta expansión del grupo de candidatos posibles surge como respuesta estratégica tras la pérdida de Santiago Castañeda, un joven de 21 años que juega para el Paderborn en Alemania. La Federacion Colombiana de Fútbol debe actuar con rapidez para evitar futuros desfalcos de talentos similares.

Pérdida de Castañeda y el bloqueo internacional

El disparador de esta crisis de prospección fue la decisión de Mauricio Pochettino, actual entrenador de Manchester United, de convocar a Santiago Castañeda para la selección absoluta de Estados Unidos. La participación de Castañeda en el debut con la selección mayor de EE. UU. en un torneo oficial lo inhabilitó definitivamente para vestir la camiseta tricolor en el futuro. Esta decisión de Estados Unidos privó al combinado patrio de un jugador que se desempeña en una de las mejores ligas del mundo, dejando vacantes estratégicas en el proyecto deportivo.

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Prospección de porteros con raíces británicas

En la búsqueda de sustitutos, la Federación Colombiana de Fútbol ha identificado a Freddy Bernal como uno de los porteros más prometedores del fútbol británico. Nacido en Redhill, Inglaterra, este guardameta de 18 años ya es titular en la sub-21 del Chelsea y custodia el pórtico de las selecciones inglesas en divisiones menores. Con padres colombianos, Bernal representa una oportunidad única para la portería nacional, aunque por el momento no se conocen acercamientos oficiales de la federación con él.

Otro arquero mencionado frecuentemente en los círculos de prospección es Alexey Rojas, de 21 años, quien se formó en el Arsenal y jugó en la Copa de la Liga de Inglaterra. Actualmente, el guardameta se encuentra en el Penafiel, un club de la segunda división portuguesa. Su experiencia en ligas competitivas europeas lo convierte en un candidato viable para cubrir la posición en el horizonte inmediato.

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Defensas y centrales en el radar europeo

Los defensas centrales también son foco de atención prioritaria. Holmes Zamorano, de 17 años, genera grandes expectativas en el fútbol español por su paso por el Girona. Hijo de padre colombiano, fue convocado por España para el Mundial sub-17 que se iniciará el próximo jueves en Doha, Catar. Zamorano es seguido de cerca por la selección nacional y comparte club con Yáser Asprilla.

Los hermanos Cristhian y Yulián Mosquera, canteranos del Valencia, representan otra línea de defensa con potencial criollo. Cristhian, defensor central del Arsenal, ya debutó con la selección mayor de España, pero lo hizo únicamente en un partido amistoso. Esta circunstancia le permite considerar jugar para Colombia sin haber sido utilizado en competición oficial. Su hermano menor, de 15 años, realiza procesos con las selecciones juveniles ibéricas.

Línea ofensiva y medio campo mixto

En el medio campo y ataque, Dilan Zárate se perfila como uno de los volantes mixtos más prometedores de Europa. Nacido en Cartagena de Indias y de 19 años, Zárate ha pasado por el Inter de Milán y actualmente juega en el Cádiz de la segunda división española. Su origen y trayectoria lo hacen un objetivo prioritario para la selección.

Asimismo, Carles Pérez Lobo, del Espanyol, ya fue contactado para jugar en la sub-15. Gorka Abascal, de 17 años y nacido en el País Vasco, ya dio su sí a Colombia y jugará el Mundial sub-17 con la Tricolor. También destaca Cristian Perea, de 21 años, quien se encuentra en el Cluj de Rumania pero prefiere jugar para Colombia, y Michael Dacosta, extremo del Moreirense, cuyo abuelo materno colombiano le abre la puerta a cuatro selecciones nacionales posibles.

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Lecciones de repatriación y próximos pasos

Modelos exitosos como Marruecos, Argentina y Senegal validan la estrategia de repatriación. Achraf Hakimi, nacido en Madrid, es el mejor lateral del mundo y ganó la Copa África con Marruecos. Erling Braut Haaland, criado en Inglaterra, es el máximo goleador de Noruega, y Kalidou Koulibaly, formado en Francia, es el defensor emblemático de Senegal. La Selección Colombia utiliza estos ejemplos para estructurar su futuro deportivo y asegurar la continuidad del talento en la Tricolor.