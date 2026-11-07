Prosperidad Social confirma fechas de pago de Renta Ciudadana y Compensación IVA noviembre 2026

DPS anuncia que la quinta transferencia de 2026 se realiza del 13 al 28 de noviembre. Conozca los requisitos y puntos de pago para retirar sus recursos.

El Departamento para la Prosperidad Social, conocido institucionalmente como DPS, ha oficializado el cronograma definitivo para la distribución de la quinta transferencia monetaria del año 2026. Esta fecha constituye un hito importante para las familias colombianas que forman parte de los programas estatales de protección social y reducción de la pobreza. El ente rector ha determinado que el periodo oficial para que los hogares beneficiarios reciban sus recursos se extenderá entre el 13 de noviembre y el 28 de noviembre de 2026.

Mecanismo de entrega y modalidades de pago

Los hogares beneficiarios de los programas Renta Ciudadana y Compensación del IVA o Devolución de IVA pueden acceder a los fondos mediante dos modalidades operativas distintas diseñadas para maximizar la inclusión financiera. La primera opción corresponde al abono directo en cuenta, la cual está reservada exclusivamente para aquellos hogares que tienen sus cuentas bancarias registradas de manera vigente en el Gestor de Información Financiera del Estado. En este escenario, el dinero se deposita automáticamente sin necesidad de movimiento físico por parte del beneficiario.

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La segunda opción contempla la modalidad de giro, dirigida a aquellos ciudadanos que no cuentan con productos financieros bancarios activos. Estos individuos podrán reclamar sus recursos en cualquier punto de la red aliada de SuRed y SuperGIROS. Esta infraestructura comercial cuenta con una cobertura nacional que garantiza que las personas puedan retirar el dinero en la localidad o municipio asignado específicamente a cada beneficiario según la programación establecida para este ciclo fiscal.

Restricciones legales y condiciones estrictas

La entidad gubernamental ha emitido advertencias claras respecto a las limitaciones legales que rodean la distribución de estos subsidios. El Departamento para la Prosperidad Social precisa que no se permitirán bajo ninguna circunstancia cambios de titularidad en los registros del programa. Además, se prohíben estrictamente las entregas mediante poderes notariados o autorizaciones formales que permitan a terceras personas, que no sean los titulares originales, reclamar el dinero a nombre de un beneficiario registrado.

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Estas normas de seguridad están vigentes para prevenir fraudes y garantizar que los recursos lleguen únicamente a las familias identificadas como vulnerables. Los responsables deben presentar su cédula de ciudadanía original y coincidir físicamente con el titular registrado en el sistema. Cualquier intento de subrogación o cesión de derechos sobre el giro será anulado por las oficinas de atención y las cajas de compensación autorizadas.

Consecuencias del incumplimiento de plazos

Un aspecto crítico que el DPS ha destacado en sus comunicados oficiales es que las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores. Esto significa que si un hogar no acude a retirar sus fondos dentro del periodo establecido entre el 13 y el 28 de noviembre, perderá definitivamente el derecho a ese pago específico. El dinero no se guardará ni se sumará al próximo ciclo de distribución, por lo que la falta de atención genera una merma directa en el ingreso familiar programado.

Los hogares deben estar atentos a las fechas de entrega y cumplir con los plazos definidos para evitar perder el giro correspondiente. La transparencia en la gestión de estos recursos es fundamental para mantener la confianza pública y asegurar la sostenibilidad de los programas de apoyo social a largo plazo.

Canales oficiales para consultas y trámites

Para verificar si su pago está activo o para resolver dudas sobre la modalidad de retiro, los ciudadanos pueden consultar información sobre Renta Ciudadana y Compensación del IVA a través de los canales oficiales de Prosperidad Social. La plataforma digital principal es la página web prosperidadsocial.gov.co, también accesible mediante el portal de Prosperidad Social. Además, existe un canal de WhatsApp oficial habilitado para atención rápida a usuarios móviles.

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Las Gerencias regionales mantienen oficinas físicas donde los ciudadanos pueden consultar las oficinas y canales de atención en sus territorios mediante el directorio regional actualizado. Para casos más complejos, se puede enviar Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) mediante el formulario web correspondiente. Asimismo, Prosperidad Social habilitó el correo electrónico exclusivo soytransparente@prosperidadsocial.gov.co para recibir denuncias por posibles hechos de corrupción dentro de la gestión de estos fondos.