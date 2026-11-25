Prosperidad Social despliega la sexta entrega de Renta Joven el 26 de noviembre. Los beneficiarios cobran sus $400.000 mediante banco o puntos de giro hasta el 9 de diciembre de 2026.

La entidad gubernamental Prosperidad Social ha confirmado el lanzamiento de la sexta entrega del programa de apoyo económico Renta Joven para estudiantes. Esta transferencia financiera está diseñada para beneficiar a 72.244 jóvenes participantes activos en Colombia, con el objetivo de sostener su permanencia en el sistema educativo. El ciclo de pagos se extenderá desde el jueves 26 de noviembre hasta el próximo 9 de diciembre de 2026.

Detalles Financieros del Sexto Pago Renta Joven

El presupuesto total asignado para esta octava ronda de transferencias asciende a 29.501 millones de pesos colombianos. Con estos fondos, cada uno de los 72.244 estudiantes seleccionados recibirá un monto individual de 400.000 pesos. La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, indicó que estos recursos buscan garantizar la continuidad académica de los jóvenes en sus procesos de formación.

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El uso de este incentivo varía según el tipo de institución educativa. Para los alumnos de instituciones de educación superior, el dinero corresponde al pago de la matrícula del segundo semestre de 2026. Estos estudiantes cursan programas de formación técnico profesional, tecnológica o profesional universitaria.

En el caso específico de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la normativa establece que el beneficio económico cubre los periodos de actividad correspondientes a los meses de agosto y septiembre. Esta diferenciación asegura que los recursos lleguen al momento preciso donde se requiere mayor apoyo financiero.

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Calendario de Cobros y Modalidades de Desembolso

Para facilitar el acceso a los recursos, Prosperidad Social implementó dos vías exclusivas para la entrega de los fondos. Los participantes que ya poseen un producto financiero registrado ante la entidad utilizarán el abono directo en cuentas bancarias. Este proceso se ejecutará de manera escalonada a lo largo de dos días específicos, basándose en el último dígito del documento de identidad.

El primer grupo de beneficiarios bancarios corresponde a las cédulas terminadas en los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4. Estas cuentas recibirán el crédito automáticamente durante el jueves 26 de noviembre. La segunda tanda se activará el viernes 27 de noviembre para los documentos de identidad finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Los estudiantes que no hayan registrado un producto financiero ante Prosperidad Social deben recurrir a la modalidad de giros físicos. Este grupo tendrá una ventana de tiempo extendida para reclamar el dinero, comprendida entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre. La recolección se realiza en puntos de atención autorizados SuRed y SuperGiros distribuidos en todo el territorio nacional.

Requisitos y Consultas para Beneficiarios

La elegibilidad para recibir este beneficio está estrictamente vinculada a la condición de participante activo dentro del programa Renta Joven. Solo se consideran aptos aquellos individuos que cumplen cabalmente con todos los requisitos administrativos y académicos vigentes. La entidad mantiene un registro actualizado que permite verificar el estatus de cada solicitante antes de la fecha de pago.

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Para los usuarios que opten por el sistema de giros, la trazabilidad geográfica es fundamental. Los beneficiarios pueden consultar los puntos de atención habilitados en su municipio específico utilizando la plataforma digital Consulta tu subsidio de SuperGiros. Esta herramienta garantiza que el estudiante identifique la ubicación más cercana y operativa.

La sexta transferencia de Renta Joven representa un compromiso continuo con la reducción de brechas educativas en Colombia. Al centralizar los pagos en fechas determinadas y canales verificables, la administración busca minimizar el riesgo de fraude y asegurar que los 29.501 millones de pesos lleguen directamente a las manos de los 72.244 estudiantes.