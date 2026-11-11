Prosperidad Social pagará Renta Ciudadana del 13 al 28 de noviembre a 780.390 hogares

Prosperidad Social confirmó pagos de Renta Ciudadana del 13 al 28 de noviembre a 780.390 hogares en 1.105 municipios del país.

Prosperidad Social, entidad dirigida por Sandra Suárez, anunció que el pago de Renta Ciudadana se entregará del 13 al 28 de noviembre a los hogares beneficiarios. La información fue dada a conocer de acuerdo con el comunicado oficial de la entidad, que detalla las fechas, la cobertura y el mecanismo de entrega de este nuevo ciclo.

Según la directora Sandra Suárez, esta ayuda monetaria busca ampliar las oportunidades de las familias en condición de vulnerabilidad. El anuncio se produce en el marco de los pagos periódicos que la entidad realiza a los hogares inscritos en el programa.

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Cobertura y mecanismo de entrega de Renta Ciudadana

Prosperidad Social confirmó que este nuevo ciclo de pagos beneficiará a 780.390 hogares en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. Para este proceso se destinará una inversión de 332.969 millones de pesos.

Las transferencias se entregarán directamente en el municipio asignado a cada hogar. La entidad aclaró que no se permitirán cambios en el titular del beneficio, y que el dinero no se entregará mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

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Según el comunicado, la transferencia solo podrá retirarse dentro de los plazos asignados por Prosperidad Social. Además, estos pagos no son acumulables con los siguientes ciclos, por lo que el dinero debe reclamarse únicamente en los puntos autorizados.

Qué deben hacer los hogares según su situación bancaria

Los hogares que registraron su cuenta en el Gestor de Información Financiera recibirán la transferencia directamente en su cuenta. La entidad pidió mantener esa cuenta activa durante todo el proceso de pago.

Quienes no se encuentren bancarizados deberán retirar el dinero a través de la red de SuRed y SuperGiros, en el municipio asignado. La entidad indicó que estos puntos autorizados son los únicos válidos para reclamar la transferencia.

Prosperidad Social informó que quienes registraron el producto financiero en el Gestor de Información Financiera antes del 5 de noviembre deben mantener activa la cuenta durante el proceso. A los beneficiarios que aún no han registrado su cuenta bancaria, la entidad los invitó a hacerlo para recibir los pagos de los próximos ciclos.

En el Gestor de Información Financiera también se pueden registrar, consultar y actualizar los datos del producto en el que los hogares quieran recibir las transferencias monetarias. Según la entidad, la solo titular del hogar puede recibir el pago, sin poderes ni autorizaciones a terceros.

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Compensación IVA, corresponsabilidades y verificaciones de salud

Renta Ciudadana se articula con la Compensación IVA, programa que busca devolver parte del impuesto que se paga en diferentes bienes y servicios a los hogares más vulnerables. Esta compensación complementa el apoyo monetario que reciben las familias inscritas.

En su comunicado, el Departamento para la Prosperidad Social sostuvo que para la entidad es fundamental promover la implementación de las corresponsabilidades, orientadas a garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y educación de los hogares participantes. Estas condiciones hacen parte del funcionamiento del programa.

Para los ciclos dos y cuatro se realizó la corresponsabilidad de vacunación, que, según la entidad, mostró que la cobertura supera el 90 %. El resultado refleja avances en la promoción de la vacunación oportuna de niñas y niños menores de seis años.

La verificación de salud se realiza obligatoriamente cada dos ciclos. Para 2026, las verificaciones obligatorias corresponden a los ciclos dos, cuatro y seis, siendo este último el que sería el próximo en ser entregado, según la información oficial.

En los ciclos no obligatorios, Prosperidad Social indicó que realiza seguimiento a los hogares que registraron incumplimientos en la verificación anterior. Así, la entidad busca revisar la situación de estas familias antes de cada entrega.