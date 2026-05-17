Protección especial para trabajadores prepensionados en Colombia

La protección aplica para quienes están cerca de pensionarse y se otorga a aquellos que tienen menos de tres años para cumplir la edad requerida para pensionarse. En esos casos, el trabajador obtiene una protección especial frente a posibles despidos, ya que conseguir empleo a una edad cercana a la jubilación suele ser más difícil.

En Colombia , actualmente las mujeres pueden pensionarse a los 57 años y los hombres a los 62 años, siempre que cumplan con el número de semanas exigidas por la ley.

La intención de estas decisiones es proteger el derecho al trabajo, la seguridad social y el mínimo vital de quienes están en la recta final de su vida laboral. La situación de las personas que están cerca de pensionarse volvió a generar conversación en Colombia luego de varios pronunciamientos de las altas cortes sobre la llamada.

Este mecanismo busca proteger a quienes están a pocos años de cumplir los requisitos para recibir su pensión y podrían verse afectados si pierden el empleo antes de completar el proceso





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