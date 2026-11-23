Asociación Colombiana de Camioneros y grupos de motociclistas se unen en Chapinero para cuestionar la legalidad de las 7,5 millones de multas de tránsito, exigiendo la anulación de sanciones irregulares en el sistema SIMIT.

Miles de ciudadanos y representantes de gremios de transporte se concentraron el mediodía en el Parque de los Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero, para exigir la anulación de infracciones de tránsito. Este acto fue convocado por la Asociación Colombiana de Camioneros y organizaciones de motociclistas y taxistas, quienes marcharon hacia el plantón previsto en la carrera Séptima con calle 74. El punto de reunión sirvió como base para desplegar las demandas centralizadas por las sanciones emitidas mediante sistemas de fotodetección en toda la ciudad.

Revisión de 7,5 millones de fotoparvados impuestos

El núcleo de la manifestación es la revisión técnica y jurídica de los 7,5 millones de fotocomparendos impuestos entre 2018 y 2024. Los organizadores aseguran que al menos 3.000 personas confirmaron su asistencia para exigir la eliminación de las sanciones irregulares de las bases de datos del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito. Esta plataforma es administrada por Fedemunicipios y almacena la información de las infracciones que son objeto de disputas legales.

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Legales exigen anulación de sanciones y devolución de fondos

El abogado Ricardo Andrés Ruge, quien representa a más de 1.000 afectados, lideró el llamado a la acción jurídica contra las entidades competentes. Ruge instó a quienes consideran haber sido multados sin el cumplimiento de los requisitos legales a presentar sus casos. Los manifestantes exigen que las sanciones irregulares sean borradas, se levanten los cobros vigentes y se devuelva el dinero a quienes pagaron multas que resulten invalidadas tras la revisión.

Consecuencias financieras del recaudo de multas

Según cifras oficiales divulgadas por el Gobierno, el panorama financiero de estas infracciones es significativo para entender la magnitud del reclamo. Mientras que otros 1.582.398 comparendos ya fueron cancelados por los ciudadanos, esto representa un recaudo superior a los $1,05 billones. Esta cifra histórica convierte la posible devolución de fondos en un desafío presupuestal y administrativo de gran envergadura para las autoridades locales y nacionales.

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Denuncia penal por contratos con DICITEC

La jornada de protesta coincide con una denuncia penal presentada por Ricardo Andrés Ruge ante la Fiscalía General de la Nación. El documento solicita investigar presuntas irregularidades en los contratos tecnológicos celebrados entre la Federación Colombiana de Municipios y la empresa DICITEC S.E.M. S.A.S. Estos acuerdos sumarían cerca de $45.821 millones, y la solicitud busca que se revisen las condiciones de contratación, eventuales conflictos de intereses, subcontrataciones y el destino de los recursos comprometidos.

Posición de la Superintendencia y Fedemunicipios

Frente a estos hechos, la Federación Colombiana de Municipios indicó que por ahora no emitirá comentarios sobre la denuncia penal. Por su parte, la Superintendencia de Transporte informó que se encuentra en una etapa administrativa iniciada por el Ministerio de Transporte y la propia Superintendencia. Sin embargo, la entidad precisó que hasta el momento no existe una orden expresa que disponga la devolución del dinero a quienes ya pagaron sus comparendos, manteniendo el estatus quo hasta nuevas determinaciones.