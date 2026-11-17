Sectores sindicales y sociales se movilizan el 19 de noviembre en Colombia contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella, exigiendo cambios tributarios y protección de derechos laborales.

Los sectores sociales, sindicales y políticos de Colombia se preparan intensamente para una jornada de movilización nacional que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de noviembre. Este evento tiene como objetivo principal manifestar su firme oposición al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el actual Gobierno, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella. La convocatoria busca reunir a diversas fuerzas organizadas en las calles para exigir la protección integral de los derechos laborales, las garantías sociales y la preservación de las garantías democráticas.

Detalles del proyecto de Ley de Rescate Económico

El núcleo de la discrepancia radica en las disposiciones fiscales propuestas por el Ejecutivo, que han generado un amplio rechazo entre la ciudadanía y los gremios. Los convocantes señalan que la propuesta incluye un aumento significativo del Impuesto de Valor Agregado (IVA) sobre varios productos de la canasta familiar. Además, se prevé la imposición de nuevas cargas tributarias sobre el sector agropecuario, lo que podría afectar directamente a los productores y consumidores finales. Los trabajadores también temen por los cambios en sus ingresos laborales y un incremento progresivo de sus aportes a la salud, que pasarían del 4 al 8 por ciento.

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Posiciones de la CUT y el Pacto Histórico

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha ratificado su acompañamiento total a las actividades programadas para esa fecha, a través de su presidente, Nelson Alarcón. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) también confirmó su participación oficial en la jornada. Hernando Samudio, ejecutivo de la CUT en el departamento de Bolívar y dirigente del Pacto Histórico, explicó que se están convocando a diferentes organizaciones sociales, sindicales y comunitarias para asegurar una presencia masiva. Samudio enfatizó que la protesta está dirigida a pensionados, campesinos, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres y ciudadanos preocupados por las medidas gubernamentales.

Ruta de la marcha en Cartagena de Indias

En el ámbito local, el punto inicial de concentración para la movilización en Cartagena será el colegio Inem. Desde este lugar, partiendo a las 3 p. m., los manifestantes se desplazarán hacia el kilómetro 1 de la zona industrial de Mamonal. El recorrido incluye el ingreso al barrio El Campestre, pasando por el patinódromo, para luego continuar hacia los barrios de Almirante Colón y Los Caracoles. La actividad finalizará en la transversal 54, específicamente en el centro recreacional Napoleón Perea, donde se pretende entregar un mensaje directo a los habitantes de estas zonas.

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Impacto en la economía y la democracia

Aunque el presidente Abelardo De La Espriella anunció en su alocución reciente que varios productos ya no tendrán el IVA, Hernando Samudio calificó esta medida como producto de la presión popular y afirmó que no hay confianza oficial en el Congreso para desmontar el proyecto. Los organizadores argumentan que los impuestos actuales son regresivos y perjudican a las clases más bajas, mientras piden que sean progresivos para las clases altas. Además, la movilización defiende la estabilidad laboral, la soberanía nacional y la democracia, criticando lo que denominan autoritarismo gubernamental.

Compromiso pacífico y respaldo internacional

Los convocantes reiteraron que la movilización se desarrollará de manera pacífica y civilista, manteniendo una posición crítica frente a las decisiones del Gobierno nacional. Samudio advirtió que el uso de la fuerza no silenciará a los protestantes, citando el artículo 37 de la Constitución Política que garantiza la protesta pacífica. También mencionaron la renuncia del Gobierno a cumplir los acuerdos de paz, un punto que incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha criticado públicamente, lo que refuerza la urgencia de la acción ciudadana el 19 de noviembre.