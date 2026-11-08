Estudiantes realizan plantón poético contra Sergio Esteban Vélez en el Instituto Caro y Cuervo. Critican su gestión administrativa y cambios en políticas lingüísticas durante la protesta.

La sede principal del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá ha sido escenario de una tensa manifestación cultural y política que refleja el profundo descontento entre la comunidad académica y la nueva administración. El pasado 30 de octubre, durante un evento convocado específicamente por los estudiantes de la maestría de Escritura Creativa, se llevó a cabo lo que denominaron un plantón poético frente a la casa colonial Cuervo Urisarri.

Criticas al liderazgo de Sergio Esteban Vélez

La protesta se centró directamente en la figura de Sergio Esteban Vélez, director de esta importante institución, cuya gestión ha estado rodeada de controversias significativas desde su llegada al cargo en septiembre del año pasado. Los participantes, utilizando la metáfora de una casa incendiada como referente visual y temático, invitaron a la lectura de textos que expresaban ira y disidencia contra las políticas actuales.

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Durante la lectura de poemas, uno de los fragmentos dirigidos a la dirección señalaba que los estudiantes se sentían condenados a vivir en la miseria y el miedo, acusando a la administración de despojarlos de sus derechos mientras proponían soluciones ingenuas y paternalistas. Esta declaración resumía el sentimiento de abandono y frustración que había acumulado el cuerpo estudiantil durante los meses de tensión.

Conflictos administrativos y operativos

Las quejas no se limitaron a la retórica poética, sino que abordaron graves fallos en la gestión operativa diaria de la entidad encargada de promover la filología y el patrimonio lingüístico de Colombia. Investigaciones periodísticas recientes han señalado una restrictiva política de seguridad que prohibía el ingreso de teléfonos celulares a las reuniones directivas, creando un ambiente de desconfianza.

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Se han documentado casos donde el nivel de paranoia de la dirección llegó a extremos inusuales, con informes que mencionan declaraciones de temor por posible envenenamiento dirigidas al equipo de trabajo. Esta atmósfera de tensión ha afectado directamente la moral laboral y la dinámica interna de la institución pública.

Burocracia y plataformas públicas

Un punto de fricción adicional ha sido la gestión de los procesos de contratación y pago a los proveedores de servicios. Varios contratistas han reportado que han dejado de recibir sus pagos debido a la exigencia de realizar trámites exclusivamente de manera física, obligándoles a llevar cuentas de cobro y reportes impresos a las oficinas centrales.

Además, se ha denunciado que la administración ha negado el uso de Secop, la plataforma pública obligatoria para registrar la información de los procesos de contratación con recursos estatales. Esta práctica ha sido vista como un retroceso en la transparencia y la eficiencia administrativa, alejándose de los estándares de modernización del Estado.

Censura en eventos académicos futuros

La polarización alcanzó su punto máximo con la interrupción de eventos académicos programados, evidenciando una imposición narrativa por parte de la dirección. Para los días 17 y 18 de noviembre estaba organizada una reunión sobre lenguas indígenas que finalmente fue cancelada debido a la presión administrativa.

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Los organizadores reportaron que se les solicitó cambiar la temática original de justicia social y reparación lingüística por una enfocada en lenguas amenazadas por el terrorismo. Esta exigencia generó serias inconformidades y rechazo por parte de la comunidad, quienes vieron en ello una manipulación política del contenido académico y cultural.

La Secretaría de Bienestar también intervino preliminarmente, emitiendo un comunicado donde expresaba preocupación por la interpretación contextual de los mensajes utilizados en la protesta. Esta intervención institucional subraya la gravedad con la que las autoridades están abordando la situación, temiendo que los mensajes fuera de su propósito literario pudieran tener implicaciones distintas a las actividades educativas planificadas.