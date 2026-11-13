Protestas en Bogotá 13 noviembre: recicladores y plantón por Santurbán

Concentraciones en Bogotá este 13 de noviembre exigen derechos para recicladores en calle 12 y protección del páramo de Santurbán frente al MinAmbiente.

La capital colombiana registró una jornada de movilizaciones sociales compleja durante la mañana del 13 de noviembre, caracterizada por dos focos de tensión política y ambiental simultáneos. Por un lado, un grupo significativo de recicladores de oficio instaló un campamento de carpas en pleno eje vial de la calle 12, mientras que, en otra parte de la ciudad, manifestantes provenientes del departamento de Santander se congregaron frente a la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para exigir la protección del ecosistema de Santurbán.

Movilizaciones de recicladores en zona central

El sector de la calle 12, específicamente entre las carreras 7 y 8c, se convirtió en el epicentro de la protesta del gremio de recicladores de oficio. Los manifestantes instalaron carpas sobre el andén y la vía pública con el objetivo expreso de dar acompañamiento y visibilidad a una audiencia judicial crítica que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia.

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Dicha audiencia, programada entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, tuvo como propósito fundamental revisar cómo el Distrito Capital de Bogotá garantizará los derechos fundamentales de los recicladores de oficio. Este proceso judicial es consecuencia directa de una orden emitida por la Corte Constitucional, que mandate al Distrito adoptar acciones afirmativas a favor de esta población cada vez que se contrate el esquema de servicio de aseo y basuras de la ciudad.

Las principales organizaciones sindicales que conformaron el bloque de presión, incluyendo a la Asociación Nacional de Recicladores (ANR), Ecoalianza y la Unión Nacional Independiente de Recicladores (UNIRECICLADORES), operaron junto con diversas entidades distritales y organismos de control. Su presencia buscó asegurar que los derechos laborales y de subsistencia de estos trabajadores fueran considerados explícitamente en las resoluciones del alto tribunal y en las políticas públicas subsiguientes del Gobierno Distrital.

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Exigencias ambientales frente al MinAmbiente

En una movilización paralela de gran impacto, un nutrido grupo de santandereanos llegó a la intersección de la carrera 13 con la calle 37, zona donde se ubica la sede del Ministerio de Ambiente. La vocera de la agrupación, Mayerly López, detalló que la movilización tiene un objetivo claro: exigir que el Gobierno Nacional restablezca inmediatamente la protección jurídica del ecosistema del páramo de Santurbán.

Los manifestantes exigen la reactivación del proceso de consulta popular sobre las áreas de reserva natural que se encuentran en la zona alta de Santander. Su reclamo se centra en la incertidumbre jurídica generada por la revocatoria de la reserva temporal, una figura que fue suspendida tras tres meses de vigencia y que dejó a la población con dudas sobre si continuará o no la figura de protección temporal sobre el páramo en medio de un proceso de delimitación que lleva años de retraso.

La base técnica de su reclamo se sustenta en los cinco estudios realizados por el Servicio Geológico Colombiano. Estos informes técnicos señalan posibles afectaciones graves de la actividad minera de extracción sobre las fuentes hídricas que abastecen a más de un millón de personas en la región. Para los manifestantes, la minería representa una amenaza directa para la seguridad hídrica de la población santandereana.

Afectaciones viales y respuesta institucional

La concentración en el sector central generó cierres viales preventivos que fueron implementados por las autoridades de tránsito desde muy temprano en la mañana. La carretera Octava al sur, específicamente desde la avenida Jiménez hasta alrededor de las 9:00 de la mañana a la altura del semáforo, reportó alta congestión vehicular debido a la presencia de los manifestantes con sus pancartas y carteles.

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Los conductores y ciudadanos tuvieron que recurrir a rutas alternas habilitadas por las autoridades para evitar quedar atrapados en los trancones. El equipo de Diálogo Social de la alcaldía y los agentes de tránsito se mantuvieron en el sitio para acompañar ambas concentraciones, asegurando que el proceso se desarrollara en calma y sin incidentes graves, mientras los cierres se mantenían activos hasta que se levantara la medida.

Las instituciones distritales instaron a la ciudadanía a usar las vías alternas habilitadas y consultar los canales oficiales del Distrito para conocer el momento exacto en que se levantarían los cierres. Esta estrategia de comunicación y gestión del tráfico fue clave para mitigar el impacto negativo en la movilidad de la ciudad, permitiendo que las protestas continuarán su curso hasta los últimos reportes de la jornada matutina.