Protestas en Colombia por alzas en avalúos catastrales y otros hechos relevantes

Manifestaciones en varias regiones del país por el aumento de los avalúos catastrales. Se reportan bloqueos viales y afectaciones a la movilidad. Adicionalmente, se registran alertas por el fenómeno de El Niño, crisis de pasaportes y otros incidentes relevantes.

Mientras la jornada avanza, las protestas se extienden por diversos puntos del país, generando bloqueos y concentraciones que impactan el tráfico vehicular y la movilidad de los ciudadanos.

Estas manifestaciones, impulsadas por diversos sectores sociales, campesinos y ciudadanos en general, se han mantenido activas desde las 8:00 de la mañana, principalmente en rechazo al incremento en los avalúos catastrales implementado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que ha provocado un aumento significativo en más de 500 municipios. Los manifestantes argumentan que los incrementos superan su capacidad económica, llevándolos a tomar las vías públicas como medida de protesta y en busca de una respuesta de las autoridades competentes. La situación ha generado una gran preocupación y ha puesto en evidencia las tensiones existentes entre los ciudadanos y las autoridades en relación con la política fiscal y la valoración de la propiedad.\En varios puntos del país, la situación se agrava a medida que las protestas persisten. Los ciudadanos han reportado incrementos considerables en el impuesto predial, lo que ha generado malestar y descontento. Un caso específico ilustra la magnitud del problema: un predio rural que en 2022 tenía un valor cercano a 22 millones de pesos, ahora enfrenta una obligación fiscal cercana a una suma mucho mayor. Además de los bloqueos, las protestas afectan la movilidad en importantes vías, como la ruta Tunja–Bucaramanga, a la altura de Moniquirá, donde los manifestantes expresan su rechazo a aumentos que consideran desproporcionados. Asimismo, se reportan dificultades para el acceso a la terminal aérea, afectando los viajes de quienes intentan llegar al aeropuerto. La situación requiere una pronta atención y una solución que equilibre los intereses de los ciudadanos y las necesidades fiscales del gobierno, en busca de evitar que la situación escale y genere mayores afectaciones en la vida cotidiana de las personas y en la economía del país.\En paralelo a las protestas, se han registrado otros eventos de interés nacional. La Corporación Autónoma Regional (CAR) ha emitido una alerta sobre la posible intensificación del fenómeno de El Niño, advirtiendo sobre su impacto en el suministro de agua en Bogotá y otras regiones del país, lo que demanda medidas preventivas y de adaptación. Además, se han conocido detalles sobre la crisis de pasaportes, señalando que esta situación no es un hecho fortuito, sino el resultado de advertencias ignoradas y una gestión deficiente. En otros hechos de gran impacto, un hincha del Junior fue linchado tras un partido de Copa Libertadores en Cartagena, lo que ha generado consternación y ha motivado la oferta de una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca a los responsables. También se han conocido incidentes con un vehículo oficial de la Embajada de Colombia en Brasil, que terminaron en accidente. Y se han puesto bajo escrutinio la crisis en las capacidades militares y se han generado debates sobre el rol de las instituciones





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