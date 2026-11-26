Manifestantes bloquean vías en Jericó, Antioquia, contra la exploración de AngloGold Ashanti. El ESMAD utiliza bombas aturdidoras tras retener camionetas de la minera en Vallecitos.

La confrontación entre ciudadanos y fuerzas de seguridad en Jericó, Antioquia, se intensificó la noche de este miércoles debido al rechazo continuo contra la multinacional minera AngloGold Ashanti y su proyecto Quebradona. El municipio del suroeste antioqueño se ha convertido en el escenario principal de una disputa que ya dura nueve días y que busca detener la exploración geológica en las veredas Vallecitos y La Soledad. Durante esta jornada crítica, los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) fueron acusados de disparar bombas aturdidoras contra los manifestantes que bloqueaban las calles para impedir el avance de los trabajos de la empresa.

Conflicto en Vallecitos y La Soledad

Las denuncias en redes sociales indican que la tensión llegó a su punto máximo cuando personal de AngloGold Ashanti intentaba desplazarse por la vía pública en cinco camionetas. Según la compañía, estos vehículos eran ocupados por trabajadores que realizaban estudios de impacto ambiental necesarios para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La retención de estas unidades en la vereda Vallecitos impidió el paso, lo que derivó en una intervención directa del ESMAD para intentar despejar los corredores viales que habían sido bloqueados por los residentes.

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Reacción de la Minera Sudafricana

Luz Alba Villegas, coordinadora de relacionamiento comunitario de Quebradona, afirmó que la empresa cuenta con el respaldo de los habitantes del territorio y expresó su sorpresa ante la retención de los vehículos. Villegas destacó que los permisos han sido concertados con tiempo y conversados con cada propietario, señalando que muchas personas de la comunidad están de acuerdo con el proyecto porque creen en el desarrollo y en una ejecución bien hecha en el territorio. La empresa sostiene que estas exploraciones son un paso fundamental para obtener la autorización de explotación.

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Denuncias y Bloqueos Viales

Por su parte, los manifestantes argumentan que la situación se ha descontrolado desde el pasado domingo, cuando se registraron cinco bloqueos en distintos puntos de las veredas donde se realizan las exploraciones. Un residente de la zona, quien se identificó como manifestante, aseguró que ellos están buscando un diálogo con la empresa y con la Alcaldía de Jericó. El ciudadano relató que han llamado a la Personería y a la Defensoría del Pueblo, pero que las autoridades de la minera se niegan a retirarse de la mitad de la carretera, impidiendo el acceso a la zona rural para los habitantes.

Contexto de Alteraciones de Orden Público

Estos incidentes se desarrollan en medio de alteraciones de orden público que han afectado a este municipio desde el pasado 17 de agosto. La situación ha generado incertidumbre sobre el balance de personas afectadas, ya que hasta el momento no se tienen datos oficiales precisos sobre las consecuencias de los desalojos. La disputa no solo afecta a la operación de AngloGold Ashanti, sino también a la movilidad de los pobladores locales que se ven perjudicados por los cierres de vía y la tensión en las comunidades rurales de Jericó.