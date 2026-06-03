Protestas en Sabana de Torres: Ecopetrol alerta por riesgo en suministro de gas

Habitantes de Sabana de Torres cumplen ocho días de bloqueo en el Campo Provincia exigiendo empleo en una campaña de workover. Ecopetrol advierte afectaciones operativas y posible desabastecimiento de gas.

Ocho días de protesta en el campo petrolero de Sabana de Torres, Santander, mantienen en vilo a la comunidad y a Ecopetrol . Los manifestantes, que bloquean los accesos al Campo Provincia, reclaman claridad sobre una campaña de workover (intervención de pozos) que según ellos generó expectativas de empleo para la mano de obra local.

La tensión crece mientras Ecopetrol advierte que las restricciones en las vías están afectando las operaciones, impidiendo cambios de turno del personal y poniendo en riesgo el suministro de gas domiciliario en la región. Según los voceros de la comunidad, el conflicto se originó hace semanas cuando Ecopetrol socializó una campaña que contemplaba la intervención de diez pozos en el Campo Provincia.

En esas reuniones, se informó que la empresa Braserv ejecutaría los trabajos y que se abrirían oportunidades laborales para profesionales y trabajadores de la zona. Incluso, aseguran que se adelantaron procesos de contratación.

Sin embargo, denuncian que el panorama cambió repentinamente y que Braserv no ingresó a desarrollar las labores como se había anunciado.

"Estamos aquí porque Ecopetrol inició un proceso hace más de 30 días con publicaciones, socializaciones y pruebas, pero en un par de días cancelaron el ingreso de Braserv a Sabana de Torres. Aquí hay muchos desempleados esperando esa oportunidad", afirmó Óscar Pombo, vocero de la movilización. Los manifestantes exigen explicaciones sobre el futuro de la iniciativa y las oportunidades laborales prometidas.

Robinson Chacón, habitante de Sabana de Torres, señaló: "Se nos dijo que un equipo operaría hasta el 31 de julio. Esperábamos trabajar, pues hay supervisores, maquinistas y personal capacitado. No es un interés particular, sino comunidad reclamando una oportunidad". La protesta, que ya completa ocho días, se mantiene pacífica pero sin solución de fondo.

Los líderes pidieron acompañamiento del Gobierno Nacional y de organizaciones sindicales del sector petrolero para mediar en el conflicto. Yasmin Serrano, empresaria local, hizo un llamado: "Necesitamos una respuesta sobre la continuidad del proceso con Braserv. No vamos a permitir que esta empresa salga del territorio". Por su parte, Ecopetrol emitió un comunicado alertando sobre los impactos de los bloqueos en el Campo Provincia.

La empresa reportó restricciones en las vías de acceso que impiden la libre circulación de personal y vehículos, afectando estaciones como Santos, Suerte y Campamento Santos, así como las operaciones de workover. La petrolera sostiene que las exigencias de la comunidad están por fuera de sus requerimientos operativos y que la situación podría comprometer el suministro de gas para la región.

Mientras tanto, la comunidad permanece en pie de lucha, exigiendo respuestas y una salida concertada que garantice el empleo local y la continuidad del proyecto





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