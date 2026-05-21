La empresa Air-e informa que trabaja en reparaciones en la subestación Cordialidad sin un tiempo estimado para que se establezca el servicio de energía en los barrios afectados

Protestas en varios barrios de Barranquilla por falta de servicio de energía : Air-e trabaja en reparaciones en la subestación Cordialidad. Desde la tarde del 20 de mayo la empresa Air-e informó un que éstá trabajando en una averiá al interior de la subestación Cordialidad.

Las labores de reparación se han extendido hasta altas horas de la noche, lo que ha causado la molestia de comunidades de los barrios afectados en Barranquilla y otros municipios. El acuerdo entre la comunidad, Afinia y Alcaldía de Curumánil le poniñ fin al bloqueo en la Troncal de Oriente. El informe de Air-e çeñala que por las intervenciones en la subestación Cordialidad tambiùn fueron afectados los circuitos.

Los áreas de Air-e continú trabajando en el retiro de los cables averiados al interior de la subestación Cordialidad, avanzando posteriormente en las labores de reparación y empalme para restablecer el servicio en el menor tiempo posible





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