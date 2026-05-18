Protestas en Venezuela por la muerte de Víctor Hugo Quero y su madre, Carmen Teresa Navas

Unos 300 estudiantes universitarios salieron a protestar por la muerte de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, tras el fallecimiento de su hijo Víctor Hugo Quero hace diez días. Durante la manifestación, bloquearon por varios minutos la autopista Gran Cacique Guaicaipuro y luego avanzaron hacia Plaza Venezuela, donde se produjeron empujones, golpes e insultos. La movilización comenzó en la Universidad Central de Venezuela y reunió a jóvenes, activistas y familiares de presos políticos que denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano.

Universitarios venezolanos bloquearon vías en Caracas durante una protesta por el caso de Víctor Hugo Quero y su madre, Carmen Teresa Navas. Estudiantes universitarios se enfrentaron con integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) este lunes durante un homenaje a la muerte de Carmen Navas, en Caracas (Venezuela).

Carmen Navas se convirtió en el símbolo del dolor de los familiares de los presos políticos en Venezuela tras fallecer este domingo días después de que las autoridades confirmaran la muerte de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida hace diez meses bajo custodia del Estado y de la que no tuvo noticias pese a sus múltiples peticiones de información. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Miguelangel Suárez, responsabilizó públicamente al chavismo y a la presidenta encargado de Venezuela, Delcy Rodríguez, por la muerte de Carmen Teresa Navas.

El caso de Víctor Hugo Quero y su madre generó indignación entre los jóvenes venezolanos y advirtió que continuarán las movilizaciones si no se atienden las denuncias sobre presos políticos





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