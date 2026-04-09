Protestas en Venezuela: Salarios de hambre y exigencia de mejoras económicas

Miles de trabajadores venezolanos protestan en Caracas exigiendo aumentos salariales ante la creciente inflación y un salario mínimo insuficiente. Las manifestaciones se dirigen contra el gobierno de Delcy Rodríguez y su promesa de incremento salarial, considerada insuficiente por los ciudadanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN\En un contexto de severa crisis económica , Venezuela enfrenta una nueva ola de protestas multitudinarias en su capital, Caracas . El detonante principal es un salario mínimo de apenas 130 bolívares, equivalente a 0,27 dólares, en contraste con una inflación anual que supera el 600%. Esta situación ha empujado a miles de trabajadores a las calles, quienes exigen mejoras salariales urgentes, calificando sus ingresos actuales como 'salarios de hambre'.

Unos 2.000 trabajadores, en su intento de marchar hacia el palacio presidencial de Miraflores, fueron dispersados por agentes antimotines que utilizaron gases lacrimógenos y escudos para controlar la protesta. Los manifestantes, coreando consignas como '¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores!' y '¡Vamos hasta Miraflores!', desafiaron la represión que había mantenido las calles en silencio durante casi dos años, después de las protestas de 2024. La movilización pone de manifiesto el descontento popular y la urgencia de abordar la precaria situación económica que atraviesa el país.\La protesta surge como respuesta directa a las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, quien el miércoles anunció un 'incremento responsable' para el próximo 1 de mayo, sin especificar porcentajes ni cómo se reflejaría en los beneficios legales. Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, gobierna bajo la presión de Washington y ha implementado reformas en sectores clave como el petrolero y el minero. Sin embargo, a pesar de las promesas de mejora, la mandataria condicionó los avances a la disponibilidad de recursos económicos, afirmando que las mejoras salariales y el ingreso de los trabajadores dependerán de la capacidad de Venezuela para generar mayores ingresos. Esta postura ha generado escepticismo entre la población, que ve cómo el costo de vida se dispara mientras sus ingresos permanecen estancados.\La crítica situación financiera de los trabajadores venezolanos es palpable. Aunque algunos logran alcanzar los 150 dólares mensuales mediante bonos estatales, esta cantidad es insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria familiar, estimada en 645 dólares. Los manifestantes recordaron que el último ajuste salarial significativo fue decretado por Maduro en 2022, estableciendo un ingreso base de 28 dólares, cifra que actualmente se ha depreciado drásticamente debido a la inflación galopante. La población, agotada por la crisis económica, exige medidas concretas y un plan de acción efectivo que mejore sus condiciones de vida de manera real y sostenible. Además de las protestas, la situación económica ha generado un éxodo masivo de venezolanos en busca de mejores oportunidades en otros países, lo que agrava aún más la crisis interna. La población espera ansiosamente las decisiones que se tomen y cómo estas impactarán en sus vidas y el futuro del país. \Estados Unidos mantendrá su arsenal de guerra y tropas militares cerca de Irán hasta alcanzar “un acuerdo real”. Resultados lotería Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 9 de abril de 2026 ¡Los apostadores se ilusionaron tras el comienzo del sorteo del Super Astro Sol de este 9 de abril! Descubra aquí el resultado exacto. Bogotá, Cali y Medellín siguen reportando fallas en la realización de trámites en Cancillería Tras la falla en el Sitac, el ministerio habilitó la atención sin cita previa hasta el 30 de abril. La casa de los famosos ¿Se van? ¡Esta decisión se tomaría con Eidevin López y Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos, según la IA





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