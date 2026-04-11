Protestas Rurales Sacuden el País: Impuesto Predial y Catastro Multipropósito Desatan la Ira Campesina

Campesinos y dueños de tierras protestan contra los aumentos del impuesto predial causados por el Catastro Multipropósito. El artículo examina el origen del CM, su implementación y las consecuencias, especialmente en regiones con fuerte presencia de pequeña propiedad rural.

Miles de agricultores y dueños de zonas rurales están protestando en varios lugares del país contra los desmedidos incrementos en el impuesto predial, debido a la implementación del Catastro Multipropósito (CM). Es innegable la frustración que implica perder un viaje por un bloqueo, pero es fundamental considerar la angustia que significa para un campesino arriesgar la pérdida de su parcela a causa de un impuesto.

Entonces, ¿cuáles son las raíces del CM y quiénes están detrás de su implementación?\El CM es consecuencia de una de las “recomendaciones” realizadas por la OCDE para la admisión del país a esta organización. En al menos tres documentos estratégicos, la OCDE solicita al país la “modernización del catastro rural” y la “actualización de su inventario de tierras para elevar la recaudación de impuestos locales”. El CM fue adoptado durante el gobierno de Santos, recibió respaldo en el Acuerdo de la Habana y comenzó su implementación con fondos provenientes de un préstamo del Banco Mundial y el BID por 100 millones de dólares. En palabras de Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación durante el gobierno de Petro, “Es el momento para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se modernice y actualice los catastros, de tal manera que el impuesto predial aumente”. El gobierno actual no puede ignorar esta situación. La medida se alinea con la lógica neoliberal promovida por el Fondo Monetario Internacional, que prioriza los impuestos nacionales para el pago de la deuda pública, disminuyendo las transferencias a las regiones y forzando a los municipios a aumentar los impuestos de su competencia. Los incrementos, que pueden llegar hasta el 1000%, se justifican en el artículo 49 del actual Plan Nacional de Desarrollo, que permite “por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país”, exceptuando los predios que se hayan actualizado en los últimos cinco años y aquellos en proceso de actualización.\Santander es uno de los departamentos con mayor tradición de pequeña propiedad, por lo que no es sorprendente que las protestas tengan su foco en esta región, donde 60 municipios aplicaron el “rezago catastral”. De los 345.000 predios rurales del departamento, el 62,2% tiene menos de 3 hectáreas y el 21,8% está entre 3 y 10 ha, lo que significa que el 84% corresponde a micro y minifundios. El senador Fuelantala lo evidenció: “como con la gasolina, el presidente Petro dice que esto no afecta a los pobres. No es verdad pues el 98 % de los predios afectados son de pequeña propiedad rural” https://bit.ly/3Q26CRc El gobierno de Petro debería derogar la Resolución 2057 de 2025, como exige la Veeduría Nacional del CM, y dialogar con los propietarios y municipios para encontrar una forma equilibrada de llevar a cabo la actualización catastral





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