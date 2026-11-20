Disturbios en el norte de Medellín tras protesta convocada por sectores opositores al Gobierno colombiano. El alcalde Federico Gutiérrez denuncia actos de vandalismo.

La jornada de protestas convocada este jueves en Medellín por sectores opositores al Gobierno colombiano finalizó con enfrentamientos violentos en el sector norte de la ciudad. Un grupo reducido de sujetos encapuchados bloqueó vías y agredió tanto a la fuerza pública como a establecimientos comerciales.

Detonantes y desarrollo de la jornada

Las movilizaciones pacíficas iniciaron a las 9:00 a. m. en el Parque de los Deseos, donde se citaron a los manifestantes. Desde ese punto, los participantes se desplazaron hacia La Alpujarra, ubicación de las sedes institucionales de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

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El alcalde Federico Gutiérrez declaró haber brindado todas las garantías para que el derecho a la protesta se ejerciera de manera pacífica. No obstante, reportó que, pasadas las 4:00 p. m., quedó un pequeño grupo bloqueando la avenida Barranquilla frente a la Universidad de Antioquia.

Escalada de violencia y agresiones

Los disturbios aumentaron su intensidad durante las horas de la tarde. Los individuos encapuchados lanzaron piedras y explosivos contra los policías antimotines, quienes respondieron el ataque con el uso de gases lacrimógenos.

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En una situación grabada y viralizada en redes sociales, un manifestante fue impactado directamente por una bomba incendiaria. El video muestra cómo su cuerpo quedó envuelto en llamas tras ser alcanzado por el artefacto.

Intervención policial y salvamento

El Esmad y los uniformados protegieron al joven afectado y lograron apagar las llamas que lo consumían. El alcalde Gutiérrez señaló que estos actos de vándalos casi cuestan la vida de un compañero de las filas opositoras, destacando la ironía de que la propia Policía fue la encargada de salvarlo.

Las autoridades enfatizaron que la agresión contra los uniformados fue brutal. Gutiérrez afirmó que la misma Policía fue la entidad que terminó rescatando al muchacho, a pesar de ser objetivo de los ataques.

Control de la situación y análisis forense

Para la noche, la situación fue completamente controlada por la Fuerza Pública. Las autoridades comenzaron a analizar las grabaciones digitales con el objetivo de individualizar a los responsables de los actos vandálicos.

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El mandatario observó que los involucrados huyeron rápidamente para esconderse dentro de la universidad tras los incidentes. La alcaldía reitera su compromiso con la libre movilidad de la inmensa mayoría de ciudadanos que respetan la ley.