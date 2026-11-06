Proyecciones del Centro Democrático para Elecciones 2027 en Colombia

El Centro Democrático planea una expansión nacional en las elecciones de 2027, buscando cobertura en los 32 departamentos y fortaleciendo su base con más de 25 mil nuevos militantes.

El partido político Centro Democrático ha presentado su estrategia integral para la participación en las elecciones de 2027, con el objetivo ambicioso de establecer presencia política en los 32 departamentos de Colombia. Esta iniciativa busca cubrir todos los municipios del territorio nacional, incluyendo la capital Bogotá, adaptándose a las dinámicas locales de cada región.

Estrategia de Cobertura Nacional y Coaliciones

La directiva del Centro Democrático ha establecido que la prioridad es contar con el aval principal del partido para las candidaturas a alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, ante las realidades políticas específicas de cada territorio, el grupo se prepara para apoyar coaliciones que representen los valores conservadores y liberales del movimiento cuando no sea posible presentar candidatos propios con el aval principal.

Also read Ministerio del Trabajo confirma participación de CGT Mayorías Territoriales en diálogo salario mínimo 2027

Esta estrategia de acompañamiento está condicionada estrictamente al respeto de los principios y postulados fundacionales del partido. El objetivo no es solo ganar escaños, sino asegurar que las administraciones locales y regionales reflejen la ideología y la visión de gobierno que el Centro Democrático promueve a nivel nacional.

Expansión de la Base de Militantes

Antes del inicio de este ciclo electoral, el partido registraba aproximadamente 680.000 militantes inscritos. Sin embargo, los datos más recientes revelan un crecimiento significativo durante el proceso de convenciones. Desde el 1 de septiembre hasta el 17 de octubre, un periodo de poco más de mes y medio, se inscribieron 25.400 nuevos militantes.

Advertisement

Este aumento en la base de adherentes ha generado una enorme satisfacción en la dirección del partido, evidenciando un rejuvenecimiento y una revitalización de su capital social. La cifra de 25.400 personas representa un esfuerzo masivo de organización y contacto con la ciudadanía en un tiempo récord.

Perfiles Éticos y Pilares Ideológicos

Los requisitos para los aspirantes a cargos de elección popular van más allá de la simpatía política; se exigen calidades morales y éticas superiores. La ciudadanía debe reconocer a estos candidatos como personas honorables y decentes, con un profundo conocimiento de la realidad y las necesidades específicas de sus territorios.

Además de la integridad personal, los precandidatos deben identificarse con los pilares fundamentales del Centro Democrático. Esto incluye la convicción de que la seguridad es un valor democrático indispensable para el desarrollo, la promoción de la confianza inversionista y el emprendimiento como motores del crecimiento económico.

También se prioriza la sensibilidad social y la aceptación de una economía fraterna que se antepone al odio de clases. La propuesta de gobierno aboga por un Estado pequeño, austero y limitado, con una carga tributaria baja. La administración pública debe ejecutarse con pulcritud, usando guantes de seda y manteniendo un diálogo permanente con la ciudadanía.

Advertisement

Desafíos de Seguridad y Legado Regional

El Centro Democrático destaca que no existe un solo municipio en Colombia libre de la grave situación de inseguridad vinculada al narcotráfico y a grupos ilegales. La problemática, que se desbordó tras la negociación del acuerdo con las Farc en 2012 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, incluye extorsión, secuestro, minería ilegal y presencia territorial de bandas criminales.

El partido expresa su preocupación permanente por la seguridad de todos los colombianos, calificando la situación actual de inundación por cultivos de coca y delitos asociados. Esta visión de seguridad nacional es un eje central de su plataforma política para las próximas contiendas electorales.

En el ámbito regional, el líder resalta el trabajo del gobernador Andrés Julián Rendón, considerado un modelo de administración y liderazgo para el Centro Democrático. Aunque se reconoce que Antioquia enfrenta enormes retos y desafíos no resueltos, se busca continuar con el estilo de gobierno que Rendón ha impreso, confiando en que la ciudadanía respalde esta continuidad.

Con la aparición de precandidatos, el partido espera que el proceso se decante de manera que se mantenga la esencia de su proyecto político. El compromiso es mantener el diálogo popular constante y garantizar que las administraciones futuras reflejen la ética, la seguridad y el desarrollo económico que prometen sus directivas.