Proyecto de Ley Busca Regular el Uso de Celulares y Tabletas en Menores de Edad en Colombia

Una nueva iniciativa legislativa en Colombia propone limitar el uso de dispositivos móviles en menores de 16 años, especialmente en entornos educativos, para proteger su desarrollo integral y salud mental. El proyecto busca abordar la distracción, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia digital.

La tecnología se ha consolidado como una parte integral de la vida moderna, ofreciendo soluciones y facilitando tareas cotidianas para millones de personas. Sin embargo, el creciente uso de teléfonos celulares y tabletas entre niños y adolescentes en Colombia ha generado un debate significativo y preocupaciones crecientes.

Ante esta situación, se ha presentado un nuevo proyecto de ley con el objetivo de establecer límites claros y regulaciones específicas para el uso de estos dispositivos, especialmente en entornos educativos y en manos de menores de edad. La iniciativa, impulsada por la representante a la Cámara por Bogotá, perteneciente al partido Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez Nieto, busca abordar problemáticas como la distracción en el aula, la exposición a contenidos inapropiados y el potencial impacto negativo en la salud mental de los jóvenes.

Si bien la propuesta se centra en reducir el consumo excesivo de estos dispositivos, también plantea interrogantes importantes sobre el grado de regulación necesario, considerando que la generación actual ha crecido en un mundo inherentemente conectado y digitalizado. El proyecto de ley surge como una respuesta directa a las numerosas alertas y estudios que evidencian los efectos perjudiciales del uso excesivo de dispositivos móviles en menores.

El documento argumenta que es imperativo establecer medidas que protejan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes frente a la utilización inadecuada de las tecnologías digitales. La principal preocupación radica en los efectos que estos dispositivos pueden tener en la capacidad de concentración, el rendimiento académico y la interacción social de los jóvenes con su entorno.

Además, se advierte que la exposición temprana y prolongada a pantallas y dispositivos electrónicos puede afectar tanto la salud física como la emocional de los menores, lo que ha motivado la necesidad de implementar regulaciones más estrictas y medidas preventivas. El proyecto de ley propone una serie de restricciones específicas diseñadas para regular el uso de teléfonos celulares y tabletas en diversos contextos.

Entre las medidas clave se incluyen la limitación del uso de dispositivos móviles en instituciones educativas para menores de 16 años, la regulación del acceso a contenidos digitales dentro de los espacios escolares, la creación de lineamientos para que los servidores públicos promuevan el uso responsable de la tecnología y el desarrollo de estrategias pedagógicas para reducir la dependencia digital en menores. Estas acciones buscan crear entornos más controlados y propicios para el aprendizaje, especialmente en las escuelas, donde el uso de teléfonos celulares se ha convertido en una práctica común, pero que a menudo interfiere con los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La implementación del proyecto se plantea de manera gradual y con el acompañamiento de las entidades educativas. El documento establece que las instituciones deberán adoptar protocolos claros y definidos que regulen el uso de dispositivos electrónicos dentro de sus instalaciones.

Además, se espera que las escuelas y colegios implementen campañas de sensibilización dirigidas a padres y cuidadores, con el fin de reforzar el control y la supervisión del uso de la tecnología desde el hogar. Es importante destacar que la intención del proyecto no es prohibir el uso de la tecnología por completo, sino promover un uso más consciente, responsable y equilibrado.

Se busca fomentar una relación saludable con la tecnología, donde los beneficios superen los riesgos y se proteja el bienestar de los menores. La propuesta también enfatiza la importancia de la educación digital, capacitando a los jóvenes para que puedan utilizar la tecnología de manera crítica y segura.

El proyecto de ley representa un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre los beneficios de la tecnología y la necesidad de proteger a los menores de los posibles efectos negativos de su uso excesivo. Se espera que este debate contribuya a la creación de políticas públicas más efectivas y a la promoción de un uso responsable de la tecnología en Colombia





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