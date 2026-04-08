Proyecto de Ley Contra el Abuso Sexual Animal Cerca de Convertirse en Ley en Colombia

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que criminaliza el abuso sexual contra animales, imponiendo penas de prisión, multas significativas y otras medidas de protección. La iniciativa busca proteger a los animales y prevenir otros delitos, incluyendo la protección de la infancia.

La iniciativa legislativa que busca imponer severas penas de prisión y cuantiosas multas a quienes cometan abusos sexuales contra animales está a punto de convertirse en ley en Colombia. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó, este miércoles 8 de abril, un proyecto de ley crucial que promete transformar el marco legal de protección animal en el país.

Esta propuesta, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, tiene como objetivo principal modificar el Código Penal para que el abuso sexual contra animales sea considerado un delito grave, sancionado con cárcel efectiva. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa final del proceso legislativo, a la espera de un último debate en la plenaria de la Cámara, tras lo cual, de ser aprobado, se consolidará oficialmente como Ley de la República.\El proyecto de ley establece un marco de castigos rigurosos que incluye multas significativas, pudiendo alcanzar hasta 45 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente a la privación de la libertad, los individuos responsables de estos actos serán inhabilitados para ejercer cualquier labor relacionada con animales por un período de tres años. Además, se les prohibirá de forma permanente la tenencia o el refugio de cualquier ser sintiente en el futuro. La severidad de la ley se intensifica mediante agravantes específicos, que aumentan las sanciones si los actos de abuso ocurren en espacios públicos, frente a menores de edad, o si son grabados en video con propósitos pornográficos. Según las declaraciones de la senadora Hernández, estas medidas responden a la alarmante frecuencia de agresiones sexuales registradas contra diversas especies animales, incluyendo mascotas domésticas, aves y ganado, lo que hace imprescindible la implementación de un marco legal que erradique la impunidad de estos actos atroces. Además, se busca proteger a los animales, y prevenir otros delitos. La iniciativa legislativa aborda un problema de gran trascendencia, evidenciado por el incremento de casos de maltrato y abuso animal, y su potencial conexión con otros delitos más graves.\Un aspecto crucial de la propuesta radica en su enfoque en la seguridad pública y la protección de la infancia. Durante el debate legislativo, se presentaron pruebas científicas que vinculan el abuso sexual contra animales con perfiles criminales que también cometen agresiones contra niños y niñas. Al penalizar estas conductas de manera temprana y con firmeza, el Estado busca identificar patrones de violencia y prevenir futuros delitos que afecten a la población infantil, reforzando así la protección de los individuos más vulnerables. Una vez que el proyecto obtenga el respaldo final en la plenaria de la Cámara, pasará a la sanción presidencial, lo que permitirá su entrada en vigor inmediata. Complementariamente, la ley exige al Gobierno Nacional el desarrollo de campañas pedagógicas masivas para informar a la ciudadanía sobre los alcances y la aplicación de la norma. Se busca generar conciencia sobre el estado de indefensión de los animales y la gravedad de estas acciones desde una perspectiva judicial y social. Esto incluye destacar la importancia de la denuncia, así como la promoción de valores de respeto y empatía hacia los seres vivos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Finalmente, la ley también contempla medidas para la rehabilitación y el apoyo a las víctimas de abuso animal





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Protección Animal Abuso Sexual Animal Código Penal Legislación Colombiana Maltrato Animal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Evalúan proyecto de parque solar en Neiva: aportaría 53,6 GWh anualesLa autoridad ambiental analizará integralmente los posibles impactos, así como las medidas de manejo propuestas

Read more »

60 años de prisión para alias ‘El Feo’ por abuso y secuestroHiguita Arias fue hallado culpable de una serie de delitos de extrema gravedad por hechos ocurridos en el departamento del Cesar.

Read more »

Rusia arremete contra medios en Colombia y denuncia campaña de desprestigio en su contraLa Embajada de Rusia en Colombia cuestiona a la prensa local por difundir supuesta desinformación y pide rigor periodístico.

Read more »

Colombia Impide Ingreso de Ciudadano Estadounidense con Antecedentes por Abuso Sexual InfantilMigración Colombia detiene a un ciudadano estadounidense en el Aeropuerto José María Córdova con historial de agresión sexual a menores, gracias a la alerta AngelWatch. Se garantiza su regreso a Estados Unidos.

Read more »

Fiscalía imputará cargos contra ‘Calarcá’ por atentados contra miembros de la fuerza públicaLos investigadores de la Fiscalía también le formularán cargos al cabecilla de las disidencias de las Farc por crímenes de líderes sociales y menores de edad.

Read more »

Aprobado en tercer debate proyecto de ley que busca penalizar la zoofiliaEl texto legislativo propone incluir esta conducta en el Código Penal. Según la ponencia aprobada, la sanción de prisión se establece en un rango de 12 a 36 meses

Read more »