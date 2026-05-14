Proyecto de ley contra pasajeros agresivos, operación tortuga en Migración Colombia y más en 'Los secretos de Darcy Quinn'

Darcy Quinn, periodista en La FM, abordó en su programa temas como un proyecto de ley contra pasajeros agresivos, una operación tortuga en Migración Colombia, declaraciones de Mauricio Lizcano relacionadas con el secuestro de su padre y la posibilidad de un debate presidencial impulsado por Wescol.

El proyecto de ley cambiaría la forma en que los pasajeros deben comportarse durante un viaje en aeronaves. En la sección 'Los secretos de Darcy Quinn' de La FM, la periodista informó sobre un proyecto de ley contra pasajeros agresivos , una operación tortuga en Migración Colombia , declaraciones de Mauricio Lizcano relacionadas con el secuestro de su padre y la posibilidad de un debate presidencial impulsado por Wescol .

Durante la emisión, presentó detalles sobre reclamos sindicales, fallas en el sistema Biomic y conversaciones vinculadas con Germán Vargas Lleras dentro de distintos episodios mencionados durante la entrevista radial





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