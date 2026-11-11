Proyecto de Ley de Rescate Fiscal apunta a alzar el IVA del alimento para mascotas del 5% al 19%

El aumento propuesto del IVA para alimentos procesados de mascotas afectaría a fundaciones, refugios y a familias colombianas que mantienen perros y gatos. El proyecto, previsto para 1 de enero de 2028, provocaría nuevas cargas económicas y riesgo de cierre de comedores de rescate.

El Gobierno de Colombia ha presentado la propuesta de la Ley de Rescate Fiscal, que contempla aumentar el valor del IVA del alimento procesado para mascotas del 5 % al 19 %. El cambio, que entraría en vigor el 1 de enero de 2028, provocaría incrementos de hasta 20 000 pesos por bulto de concentrado para perros rescatados y de 18 000 pesos por bulto de alimento para gatos. Los actores clave, incluyendo a la fundación Krono y al Parque del Buen Trato Animal, han advertido que la medida podría poner en riesgo la sostenibilidad de sus comedores, obligándolos a reducir la atención, cerrar comedores o frenar nuevos rescates.

Cómo funcionaría el aumento del IVA en alimentos para mascotas

La propuesta se basa en la eliminación de la tarifa preferencial del 5 % que actualmente cubre los alimentos preparados para animales. Cuando desaparezca la tarifa reducida y no se establezca una exención específica, los productos de la partida arancelaria 23.09 pasarían automáticamente a la tarifa general del IVA, que es del 19 %. El cálculo se hace sobre el valor actual de los productos, que ya incluye el IVA del 5 %, manteniendo el mismo precio al impuesto.

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Para las familias que tienen animales domésticos, el aumento implicaría que el concentrado de 30 kilos, que ahora cuesta 135 000 pesos con el IVA del 5 %, sube a aproximadamente 153 000 pesos con el IVA del 19 %. En el caso de concentrados especializados para perros rescatados, cuyo precio actual es de 156 000 pesos, el precio ascendería a cerca de 176 800 pesos. Estos incrementos representarían 18 000 pesos adicionales por bulto de alimento para gatos y 20 800 pesos adicionales por cada bulto de concentrado para perros rescatados.

Impacto en las fundaciones y refugios de Medellín y el país

Claudia Andrea Acosta, fundadora y rescatista de la fundación Krono, expresó que sus 15 comedores, que atienden a más de 600 perros y gatos de la calle, requieren alrededor de 7 millones de pesos al mes para la compra de alimento. A esta cifra se suma el mantenimiento de 130 animales rescatados, que lleva un coste de 4 millones de pesos mensuales. El aumento del IVA significaría un incremento crítico en los presupuestos de cada comedor, poniendo en riesgo su operación y generando un riesgo real de cierre.

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El rescate de los perros en el Parque del Buen Trato Animal también bajo la gestión del senador Andrés Guerra Hoyos se vería afectado. El refugio consume más de 1 tonelada y media de alimento mensualmente para 115 perros. Guerra alertó que la reforma tributaria pondría en riesgo la sostenibilidad del parque y que la organización no tendría forma de cubrir los costos adicionales. El senador se mostró en desacuerdo con la aplicación del IVA a estos productos y a los agropecuarios.

Reacción de las organizaciones y próximos pasos en el Congreso

Las asociaciones de protección animal y los defensores de la investigación de la Ley de Rescate Fiscal han señalado que la medida aumentaría la carga económica en las familias de clase media, alcanzando un promedio de 2,5 salarios mínimos, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Javeriana. La medida se mantiene como una propuesta de proyecto de ley, por lo que su adopción depende de la aprobación de las comisiones y el plenaria del Congreso.

Si el proyecto llega a ser aprobado, las organizaciones de rescate deberán buscar nuevas formas de financiamiento, mediante rifas, eventos y ventas de artículos para mantener la alimentación y el cuidado de animales rescatados. También surge la necesidad de que los gobiernos locales y nacionales consideren la creación de fondos o subsidios para cubrir las suplencias de alimentos para mascotas, mitigando el impacto en las familias y en los refugios de la ciudad de Medellín y otras zonas del país.