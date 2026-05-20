Proyecto de ley en Colombia obliga a usar sillas de retención infantil hasta los 12 años

Un proyecto de ley en Colombia hace obligatorio el uso de sillas de retención infantil hasta que los niños y niñas se conviertan en jóvenes con 12 años, con el objetivo de prevenir muertes en accidentes de tránsito y proteger la integridad física de los más vulnerables en las vías.

Proyecto de ley en el Congreso traería nueva exigencia para los conductores: está a un debate de aprobarse La iniciativa legislativa contempla multas e inmovilización del vehículo para quienes incumplan las nuevas normas de seguridad infantil en las vías.

Proyecto de ley en Colombia haría obligatorio el uso de sillas de retención infantil hasta los 12 años para reducir muertes en accidentes viales. El interior de un vehículo es un escenario decisivo para evitar tragedias cuando ocurren accidentes de tránsito.

El uso correcto y obligatorio del por todos los ocupantes, la instalación de sillas de retención infantil adecuadas y el funcionamiento óptimo de las bolsas de aire (Justamente, en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley al que solo le falta un debate para hacerse realidad y que traería una nueva exigencia en seguridad para todos los conductores de Colombia. Supertransporte revela proceso para reclamar dinero de fotomultas ilegales y cómo saber si una cámara cumple con la ley, y quien las incumpla deberá someterse a las sanciones correspondientes.

No obstante, el objetivo de esta norma no es el castigo, sino la prevención. La iniciativa 057 de 2024, de la congresista del Partido de la U, Norma Hurtado, propone modificar el Código de Tránsito para ordenar la instalación y el uso obligatorio de sillas de retención infantil para niños hasta los 12 años. En la actualidad, la ley exige el uso de estas sillas para los menores de dos años.

El proyecto de ley impulsado por la senadora Norma Hurtado busca ampliar el uso obligatorio de sillas de retención infantil hasta los 12 años para fortalecer la seguridad vial en Colombia





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