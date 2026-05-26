Proyecto de ley para formalizar el empleo rural y garantizar derechos laborales en el campo

El proyecto de ley presentado por el Ministerio del Trabajo busca formalizar el empleo rural y garantizar derechos laborales en el campo. La iniciativa incluye medidas como descanso semanal remunerado, pago de recargos nocturnos y suplementarios, pausas para alimentación e hidratación, protección frente a condiciones climáticas y reconocimiento del tiempo de disponibilidad como parte de la jornada laboral remunerada.

El Ministerio del Trabajo ha presentado un proyecto de ley que busca atender la realidad productiva del sector agropecuario, marcado por actividades estacionales o transitorias.

El sector representa el 14,4% de la fuerza laboral del país y ha sido tradicionalmente informal y excluyente. El proyecto crea el contrato agrario para trabajadores que desarrollan actividades de producción y transformación primaria de carácter estacional o transitorio, con garantías especiales y un enfoque social y democrático





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