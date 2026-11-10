Proyecto de ley propone estabilidad jurídica de 30 años para grandes inversiones en Colombia

Proyecto de estabilidad jurídica por 30 años para grandes inversiones busca frenar la caída de la inversión extranjera directa en Colombia.

El Consejo Gremial Nacional y el Partido Conservador radicaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca ofrecer estabilidad jurídica durante 30 años a las grandes inversiones productivas en Colombia. La iniciativa, presentada por la bancada conservadora, crea un Régimen Especial de Estabilidad y Protección de Inversiones con el que sus promotores pretenden reducir la incertidumbre regulatoria y mejorar las condiciones del país para atraer capital nacional y extranjero.

La propuesta surge en medio de un descenso de la inversión extranjera directa. Según las cifras presentadas por sus impulsores, esos recursos pasaron de US$17.182 millones en 2022 a US$11.469 millones en 2025, lo que representa una reducción de 33,2%. La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez Jaramillo, señaló además que durante el primer semestre de 2026 se habría registrado una caída adicional de 12%.

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Mecanismo de la estabilidad jurídica para inversiones

El proyecto fue construido entre el Consejo Gremial Nacional y el Partido Conservador. Su propósito es que las empresas que comprometan recursos en proyectos de gran escala conozcan desde el inicio cuáles serán las reglas que se mantendrán durante el periodo de protección.

Según el texto, cuando un proyecto sea admitido al régimen se identificarán las normas tributarias, aduaneras y regulatorias que fueron determinantes para tomar la decisión de invertir. Esas condiciones quedarían protegidas durante 30 años. Si el Estado modifica alguna de las reglas cobijadas, el inversionista podría solicitar el restablecimiento de las condiciones reconocidas o la reparación del perjuicio ocasionado.

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La iniciativa también contempla protección frente a la expropiación sin indemnización y la posibilidad de acudir a un mecanismo de arbitraje internacional, bajo las condiciones previstas en el proyecto. El acceso estaría disponible para inversiones productivas nuevas o de ampliación, sin importar el sector económico, siempre que alcancen un monto mínimo de 300.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para 2026, ese umbral equivale aproximadamente a $525.000 millones.

Los proyectos tendrían un plazo de hasta ocho años para ejecutarse, con posibilidad de una prórroga de cuatro años. Además, el acceso al régimen no tendría costo para las empresas.

Posiciones del gremio y del Partido Conservador

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, defendió la propuesta como una herramienta para recuperar la confianza de los empresarios y atraer inversiones de largo plazo. Cepeda sostuvo, en atención a medios, que la seguridad jurídica se debilitó desde el final del gobierno anterior en 2022 y que el objetivo es eliminar esa incertidumbre para que llegue masivamente el sector privado a generar empleos de calidad y recursos para el fisco.

Cepeda también tomó como referencia el caso argentino y señaló que ese país habría recibido diez macroinversiones por US$25.000 millones en 2025. En su intervención afirmó que Colombia necesita competir en condiciones similares con otros mercados de la región.

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Por su parte, Natalia Gutiérrez Jaramillo argumentó en su cuenta de X que la inversión en Colombia pasó de representar 21,4% del PIB en 2019 a 16,7% en 2025. Según sus cálculos, la brecha frente a los niveles anteriores equivale a cerca de $87 billones anuales de inversión no recuperada y a un recaudo potencial cercano a $13 billones al año, tomando como referencia la carga tributaria promedio.

Impacto en inversionistas y pasos del proyecto

Los promotores insisten en que el régimen no significa congelar la legislación colombiana ni garantizar la rentabilidad de los proyectos. Tampoco reemplazaría las licencias, autorizaciones o permisos que deban tramitar las empresas.

La propuesta contempla una ventanilla única en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tendría 60 días hábiles para responder las solicitudes. Si no hay respuesta dentro de ese plazo y se cumplen los requisitos establecidos, operaría el silencio administrativo positivo. Asimismo, se crearía un registro público de los proyectos acogidos y se presentaría un informe anual al Congreso.

Las normas laborales, ambientales, sanitarias y de orden público quedarían por fuera de la estabilidad especial. El beneficio podría perderse si se comprueba fraude o corrupción, o si el inversionista incumple la ejecución del proyecto en los términos establecidos.