Proyecto de modernización de aeropuertos en zonas rurales no ha avanzado en tiempo previsto

El proyecto de la administración Petro para optimizar la conectividad aérea de las zonas más apartadas del país no ha despegado. La modernización de los cuatro Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes) que la Aeronáutica Civil priorizó, de un total de 14, registra un pobre avance.

El proyecto de la administración Petro para optimizar la conectividad aérea de las zonas más apartadas del país no ha despegado. La modernización de los cuatro Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes) que la Aeronáutica Civil priorizó, de un total de 14, registra un pobre avance.

A pesar de que el plazo de entrega previsto era mayo de 2025, las terminales de Bahía Solano (Chocó), Magüí Payán (Nariño), Cumaribo y La Primavera (ambas en Vichada) no estarán listas antes del inicio del nuevo gobierno. Con un agravante: no es claro en qué se han gastado los 214.000 millones de pesos desembolsados por la Aerocivil, del total de 363.763 millones destinados para la intervención





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