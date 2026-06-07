Proyecto Fortaleza: el ministro de Defensa aclara el futuro del complejo militar en el CAN de Bogotá

El ministro Pedro Sánchez revela que no hay demanda de la CCC y que se avanza en un nuevo Conpes para retomar la obra suspendida por 1,59 billones de pesos.

El presidente Gustavo Petro dejará sin inaugurar una de las megaobras de su mandato: el Proyecto Fortaleza , un sofisticado complejo de más de 240.000 metros cuadrados en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, diseñado para albergar las nuevas oficinas del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía y otros despachos del sector defensa.

La obra, que inicialmente ascendió a 1,59 billones de pesos y se esperaba inaugurar a finales de julio, se suspendió de forma abrupta el pasado 22 de febrero debido a diferencias sustanciales entre el Gobierno colombiano y la empresa Canadian Commercial Corporation (CCC), encargada del proyecto. La paralización ha generado incertidumbre sobre el destino de los recursos ya girados y la posible reubicación de las dependencias militares, que incluso estarían evaluando trasladarse al lujoso edificio de la calle 100 con carrera 7.ª, junto al Cantón Norte del Ejército.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en declaraciones exclusivas a EL TIEMPO, aclaró que a la fecha no se ha notificado ninguna demanda o acción legal por parte de la CCC, pese a los rumores de una millonaria reclamación.

'El propio acuerdo contempla mecanismos de diálogo y consultas para resolver diferencias de manera amistosa. Actualmente, tras la terminación unilateral del Acuerdo 09 de 2022 mediante la Resolución 000684 del 13 de febrero de 2026, el proceso está en etapa de liquidación, con estricto apego al marco jurídico y la transparencia', señaló el funcionario.

Además, descartó que se haya contratado un apoderado para activar el mecanismo de controversias, y afirmó que se mantienen excelentes relaciones con la CCC en otros proyectos. En cuanto a la devolución de los dineros ya girados, explicó que obedece a lo dispuesto en el artículo 4 de dicha resolución, como consecuencia jurídica de la terminación.

Sánchez subrayó que el Proyecto Fortaleza es una iniciativa estratégica para la seguridad y defensa nacional, y que avanza un nuevo documento Conpes acorde a criterios jurídicos, contractuales y de transparencia.

'El proyecto soluciona una necesidad estratégica para que la Fuerza Pública y el sector defensa cuenten con mayor articulación, sinergia, efectividad y supervivencia', agregó. Respecto a posibles irregularidades, el ministro aseguró que no se han identificado acciones disciplinarias, fiscales o penales, y que los órganos de control han sido informados permanentemente.

Mientras tanto, se exploran alternativas como el edificio de la 100 con 7.ª para albergar temporalmente las oficinas, en medio de la expectativa por el futuro de una de las obras más ambiciosas de la administración Petro





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