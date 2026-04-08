PSG Brilla en París y Deja al Liverpool al Borde de la Eliminación en la Champions League

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique superó al Liverpool en el Parque de los Príncipes, encaminándose hacia las semifinales de la Liga de Campeones. A pesar de la resistencia del guardameta rival, la contundencia parisina dejó al equipo inglés con la necesidad de remontar en Anfield.

El fútbol , como la naturaleza, tiene sus ciclos y este miércoles en París quedó evidenciado quién se encuentra en pleno florecimiento y quién lucha por resistir el paso del tiempo. El Paris Saint-Germain, bajo la dirección de Luis Enrique , ofreció una exhibición de autoridad, talento y contundencia, logrando una victoria por 2-0 ante el Liverpool . Esta actuación deja la sensación de que las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA están cada vez más cerca para el equipo parisino.

Sin embargo, la resistencia demostrada por el guardameta Giorgi Mamardashvili mantiene viva la esperanza del Liverpool, que buscará la remontada en Anfield. Si se personificaran los equipos en estaciones, el PSG estaría floreciendo en la primavera y el Liverpool, sintiendo ya los primeros vientos del otoño. El conjunto parisino recuperó la versión dominante que lo llevó a conquistar Europa en la temporada anterior, controlando el ritmo del juego, imponiendo sus condiciones y desbordando a un rival que se vio superado en todo momento. Desde el pitido inicial, el equipo francés asumió el control absoluto del partido disputado en el Parque de los Príncipes. Con una mayor energía, orden y claridad en el centro del campo, los locales redujeron a su rival a una constante persecución del balón. El Liverpool, visiblemente afectado por diferentes circunstancias y con un planteamiento táctico renovado por parte de su entrenador, apostó por la cautela y la solidez defensiva, dejando en el banquillo a jugadores clave como Mohamed Salah e incorporando más efectivos en la zaga. Esta estrategia, sin embargo, no surtió el efecto deseado. El PSG se mostró como un vendaval imparable. Aunque el marcador pudo ser más abultado, el guardameta Mamardashvili, suplente del lesionado Alisson Becker, se erigió como un muro infranqueable. El partido pronto tomó una sola dirección. En el minuto 11, Désiré Doué inauguró el marcador con una brillante jugada individual por la banda izquierda, cuyo remate, tras un desvío, se transformó en una vaselina imparable para el guardameta rival. Este gol supuso un duro golpe para el Liverpool y una inyección de confianza para el PSG, que ya dominaba el juego. A partir de ese momento, los locales generaron numerosas ocasiones de gol, especialmente a través de Ousmane Dembélé, quien, a pesar de sus intentos, no logró materializar varias oportunidades claras. En la segunda mitad, el guion del partido no cambió. El PSG continuó imponiendo su juego y encontró el segundo gol en el minuto 65. Khvicha Kvaratskhelia protagonizó una acción individual magistral, superando a Mamardashvili y definiendo a puerta vacía tras un pase preciso de João Neves. El segundo gol fue un reflejo de la superioridad manifiesta del conjunto parisino, que incluso estuvo más cerca de anotar el tercero que el Liverpool de acortar distancias. A pesar del dominio francés, el marcador no se amplió gracias a la destacada actuación del arquero georgiano, quien evitó una goleada con varias intervenciones cruciales. Incluso el VAR intervino para anular un posible penalti y Dembélé llegó a estrellar un balón en el poste en el minuto 87. El Liverpool, por su parte, apenas generó peligro, limitándose a acciones a balón parado y a esporádicos intentos que nunca lograron inquietar seriamente a la defensa liderada por Willian Pacho. La eliminatoria se decidirá el martes 14 de abril de 2026 en Anfield, donde el Liverpool buscará una remontada que, por el momento, se presenta como un desafío considerable. Los 'reds' intentarán vengar su eliminación ante el PSG la temporada anterior, también en esta competición. Sin embargo, la imagen mostrada en París sugiere que el equipo de Luis Enrique tiene todas las cartas a su favor. Sólido, inspirado y eficaz, el PSG dio un paso firme hacia las semifinales, donde podría enfrentarse al Bayern Múnich o al Real Madrid. Por ahora, París celebra y Europa comienza a observar con atención a un equipo que vuelve a florecer en el momento más oportuno





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