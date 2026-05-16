Psicólogo explica que el amor no es un punto de llegada, sino de partida

El psicólogo Efrén Martínez afirmó que muchas personas creen equivocadamente que el amor "es un punto de llegada", cuando en realidad "es un punto de partida" durante la entrevista. Durante la conversación, explicó que los llamados "fracasos amorosos" suelen estar relacionados con patrones personales y no únicamente con la suerte.

El psicólogo Efrén Martínez afirmó que muchas personas creen que el amor "es un punto de llegada", cuando en realidad "es un punto de partida" durante la entrevista.

Durante la conversación, explicó que los llamados "fracasos amorosos" suelen estar relacionados con patrones personales y no únicamente con la suerte. También señaló que las relaciones de pareja no pueden entenderse desde extremos y sostuvo que "no todo conflicto destruye" ni "todo amor salva"





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