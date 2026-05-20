¿Puede votar en las elecciones presidenciales de Colombia si está fuera del país por vacaciones o por el mundial? Lo que debe tener en cuenta

La Registraduría mexicana de la Electoral reconoce que muchos colombianos planean viajar al exterior durante las elecciones presidenciales de 2026. Ante esta inquietud, la institución desglosó las condiciones necesarias para ejercer el derecho al voto desde el exterior. Después de aclarar estas condiciones, lo que facilita a los ciudadanos que planean viajar realizar el trámite con consenso, comunicando con el consulado correspondiente o el puesto autorizado fuera del país.

Muchos colombianos planean viajar al exterior durante las elecciones presidenciales de 2026, lo que hace que se pregunten si podrán votar en el extranjero. La Registraduría Mexicana de la Electoral dio a conocer cuáles son las condiciones necesarias para ejercer este derecho desde el exterior.

Estos son los pasos a seguir: debe ser residente en el país, contar con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital vigente. El trámite debe realizarse con anticipación y consultar con anticipación el puesto de votación. Colombia no cuenta con un sistema de voto virtual o electrónico y por ende, el derecho al voto debe realizarse de forma presencial en los puntos establecidos por las misiones diplomáticas





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