¿Puedo recuperar el dinero de mis aportes si no logro pensionarme?

La ley contempla mecanismos para solicitar la devolución de los recursos acumulados en caso de no lograr pensionarse. El procedimiento y el valor a recibir dependen del régimen en el que se encuentre afiliado cada trabajador.

Aunque muchos colombianos creen que el dinero aportado durante años se pierde, la ley contempla mecanismos para solicitar la devolución de esos recursos. Después de décadas de trabajo y de realizar aportes mes a mes, una de las mayores preocupaciones para muchos colombianos surge cuando se acerca la edad de jubilación.

La inquietud no es menor. Cada año hay personas que para acceder a una mesada pensional no logran cumplir con los requisitos necesarios. Ante ese escenario, algunos creen que el dinero cotizado durante años queda perdido dentro del sistema, pero la realidad es diferente. Quienes no logran pensionarse pueden solicitar la devolución de los recursos acumulados, siempre que cumplan determinadas condiciones.

El procedimiento y el valor a recibir dependen del régimen en el que se encuentre afiliado cada trabajador. La posibilidad de acceder a la devolución de saldos es un mecanismo importante para aquellos que no logran alcanzar la edad de jubilación y no tienen acceso a una pensión de vejez. Se trata de un pago único calculado con base en los aportes realizados durante la vida laboral y los ajustes establecidos por la normativa.

Pueden acceder a la llamada devolución de saldos. En estos casos se tienen en cuenta los aportes efectuados, los rendimientos obtenidos por la cuenta individual y, cuando corresponde, el esté actualizada y que todas las semanas trabajadas aparezcan registradas correctamente. Una vez realizada esa revisión, el afiliado debe reunir la documentación exigida por la entidad correspondiente.

Entre los documentos normalmente solicitados se encuentran la cédula de ciudadanía, la historia laboral actualizada, una certificación bancaria reciente y los formularios definidos por la entidad. Posteriormente, la documentación debe radicarse ante la entidad administradora. El trámite puede adelantarse de manera presencial o virtual, dependiendo de cada caso. Tras recibir la solicitud, la entidad inicia un proceso de revisión para verificar la información del afiliado y determinar si cumple los requisitos exigidos por la ley.

¿Cuánto tiempo tarda la respuesta? El estudio de la solicitud puede tomar varios meses mientras se valida la historia laboral, los aportes registrados y las condiciones del solicitante. Si la petición es aprobada, la entidad expide una resolución en la que informa el valor reconocido. Después de la aceptación por parte del afiliado, el desembolso suele realizarse mediante consignación bancaria.

Dependiendo de cada situación, algunas personas podrían optar por seguir cotizando para completar las semanas faltantes. También existen opciones como la pensión familiar, que permite sumar semanas con la pareja en determinados casos. (Beps), un programa diseñado para quienes no alcanzan una pensión y que ofrece ingresos periódicos durante la vejez.

Un aspecto clave es que, una vez se recibe la devolución de los aportes, esos recursos salen del sistema pensional y dejan de contar para una futura pensión de vejez. Por eso, antes de iniciar el trámite, es recomendable evaluar cuidadosamente cuál opción resulta más favorable para cada caso





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