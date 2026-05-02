Puente Francisco de Paula Santander al borde del colapso: Amenaza la conexión entre Colombia y Venezuela

Una falla estructural en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta Cúcuta (Colombia) con Pedro María Ureña (Venezuela), pone en riesgo su estabilidad. Las autoridades han restringido el tráfico vehicular y recomiendan pasos fronterizos alternos.

La infraestructura que conecta a Colombia y Venezuela , específicamente el puente internacional Francisco de Paula Santander, enfrenta una amenaza crítica de colapso debido a una falla estructural significativa.

Esta situación, que ha generado preocupación en ambos países, se deriva de una inspección técnica exhaustiva realizada tras las recientes y fuertes crecidas del río Táchira. La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, Colombia, confirmó que la falla se localiza en las bases de la estructura, afectando gravemente el lado venezolano y poniendo en riesgo tanto los cimientos como la parte superior del puente.

Si bien el tramo colombiano no presenta daños inmediatos que representen un peligro inminente, las evaluaciones conjuntas con Protección Civil del estado Táchira, Venezuela, han revelado problemas considerables en el sector fronterizo perteneciente a Venezuela. Esta situación exige una atención inmediata y coordinada entre las autoridades de ambos países para evitar un desastre mayor y garantizar la seguridad de los usuarios.

La gravedad de la falla estructural implica que el puente, vital para el comercio y el tránsito de personas entre las dos naciones, podría colapsar en cualquier momento si no se toman medidas correctivas urgentes. La inspección técnica detallada reveló que la erosión causada por el río Táchira ha debilitado las bases del puente en el lado venezolano, comprometiendo su estabilidad.

Las autoridades venezolanas han respondido a esta amenaza implementando medidas de seguridad restrictivas, incluyendo la prohibición del paso de vehículos pesados y la limitación del tránsito vehicular a un solo carril. Estas medidas, aunque necesarias, generan congestión y retrasos en el flujo de personas y mercancías a través de la frontera. Se insta a la ciudadanía a utilizar pasos fronterizos alternativos o a transitar con extrema precaución, considerando la posibilidad de cierres repentinos del puente.

La situación actual subraya la necesidad de una inversión continua en el mantenimiento y la modernización de la infraestructura fronteriza para prevenir futuros incidentes y garantizar la conectividad entre Colombia y Venezuela. El puente Francisco de Paula Santander, construido hace 57 años, es una arteria fundamental para el intercambio comercial y cultural entre ambos países, facilitando el tránsito diario de más de 8.000 vehículos. Su posible colapso tendría consecuencias devastadoras para la economía y la sociedad de la región.

La preocupación por el estado del puente Francisco de Paula Santander no es reciente. Según testimonios de guardias fronterizos venezolanos, el deterioro de la estructura ha sido gradual, pero se ha agravado significativamente con las lluvias torrenciales que han azotado la región en las últimas semanas. El caudal del río Táchira, al golpear con fuerza el costado venezolano del puente, ha acelerado la erosión de las bases y ha debilitado aún más la estructura.

Funcionarios del Instituto Nacional de Vías (Invías) de Colombia también han realizado inspecciones en el lado colombiano del puente, confirmando que las bases se encuentran en buen estado. Sin embargo, reconocen la existencia del daño estructural en el sector venezolano y la necesidad de una acción coordinada para abordar el problema.

La situación actual plantea un desafío complejo para las autoridades de Colombia y Venezuela, quienes deben trabajar en conjunto para evaluar la magnitud del daño, diseñar un plan de reparación y garantizar la seguridad de los usuarios del puente. La falta de inversión en mantenimiento y la exposición a eventos climáticos extremos han contribuido al deterioro de la infraestructura fronteriza, lo que subraya la importancia de una planificación a largo plazo y una asignación adecuada de recursos para garantizar su sostenibilidad.

El puente Francisco de Paula Santander es el segundo puente con mayor movimiento en el eje fronterizo Norte de Santander-Táchira, solo superado por el puente Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira. La interrupción del tránsito en el puente Francisco de Paula Santander obligaría a desviar el tráfico hacia el puente Simón Bolívar, lo que generaría una mayor congestión y retrasos en la frontera.

Además, afectaría el comercio y el turismo en la región, así como la movilidad de las personas que dependen del puente para sus actividades diarias. La respuesta a esta crisis requiere una colaboración estrecha entre Colombia y Venezuela, superando cualquier diferencia política o ideológica. Es fundamental establecer un equipo técnico binacional que pueda evaluar de manera precisa el estado del puente, diseñar un plan de reparación integral y supervisar su ejecución.

Este plan debe incluir medidas de corto, mediano y largo plazo para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de la infraestructura. En el corto plazo, se deben implementar medidas de emergencia para estabilizar la estructura y prevenir un colapso inminente. Esto podría incluir la instalación de soportes temporales, la reducción del tráfico vehicular y la vigilancia constante del puente. En el mediano plazo, se deben realizar reparaciones estructurales para fortalecer las bases y la parte superior del puente.

Esto podría implicar la reconstrucción de secciones dañadas, la aplicación de materiales resistentes a la corrosión y la mejora del sistema de drenaje. En el largo plazo, se debe considerar la posibilidad de construir un nuevo puente que reemplace al existente, garantizando una infraestructura moderna y segura para el futuro.

Además de las medidas técnicas, es importante establecer un protocolo de comunicación claro y transparente entre las autoridades de Colombia y Venezuela para informar a la ciudadanía sobre el estado del puente y las medidas de seguridad implementadas. La participación de la comunidad local en el proceso de toma de decisiones también es fundamental para garantizar que las soluciones sean adecuadas y sostenibles.

La situación del puente Francisco de Paula Santander es un recordatorio de la importancia de la infraestructura fronteriza para el desarrollo económico y social de Colombia y Venezuela. La inversión en el mantenimiento y la modernización de esta infraestructura es esencial para garantizar la conectividad, el comercio y la seguridad de ambos países





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