Puerto Colombia: Éxito Turístico en Semana Santa Impulsa la Economía del Atlántico

Puerto Colombia y el departamento del Atlántico celebraron una exitosa Semana Santa, con una alta afluencia de turistas y un balance positivo en términos de seguridad y salud. Las playas, el Muelle 1888 y los eventos religiosos atrajeron a miles de visitantes, generando importantes ingresos económicos y consolidando al territorio como un destino turístico de primer nivel.

Los emblemáticos escenarios turísticos del municipio de Puerto Colombia experimentaron un notable incremento en la afluencia de turistas durante la Semana Mayor. La Gobernación del Atlántico reportó que las playas fueron el principal imán para atraer tanto a residentes locales como a visitantes de otras regiones.

En particular, las playas de Sabanilla recibieron a más de 9 mil personas, generando ventas que alcanzaron los $280 millones de pesos, lo que evidencia el impacto económico directo del turismo en la zona. La afluencia en Salinas del Rey también fue significativa, con la visita de 1.000 turistas, consolidando al Atlántico como un destino atractivo y en auge durante la temporada alta. Este flujo de visitantes refuerza el posicionamiento del departamento como un lugar de interés turístico, capaz de generar importantes ingresos y dinamizar la economía local.\El icónico Muelle 1888, otro de los atractivos turísticos de Puerto Colombia, registró ventas que ascendieron a $400 millones, con la llegada de 10.500 visitantes. Este desempeño destaca la capacidad del muelle para atraer a un gran número de personas y generar ingresos significativos, contribuyendo al desarrollo económico del municipio. Las autoridades departamentales subrayaron que el territorio se consolida como un destino de turismo religioso, gracias a la organización de más de 400 eventos que impulsan la economía y las tradiciones culturales de la región. La combinación de eventos religiosos, atractivos turísticos naturales y una creciente oferta de servicios turísticos contribuyen a la diversificación de la experiencia turística y al aumento del atractivo del departamento.\En cuanto a la situación sanitaria, la Secretaría de Salud del Atlántico presentó un balance positivo, destacando que el 77% de los municipios no registraron incidentes relevantes para la salud pública. Durante la Alerta Amarilla hospitalaria, vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes 6 de abril, se reportaron 18 casos de interés. Entre estos, se contabilizaron cinco heridos por arma de fuego y un caso de quemadura con pólvora en una menor de edad, lo que resalta la importancia de la prevención y la seguridad. Además, se identificaron cuatro brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, afectando a 23 personas, principalmente relacionados con el consumo de productos del mar. La rápida respuesta y el seguimiento médico permitieron que todos los pacientes evolucionaran favorablemente. El balance general de la Semana Santa 2024 confirmó al Atlántico como un destino seguro, bien organizado y en constante crecimiento turístico, donde la colaboración institucional y el comportamiento responsable de los ciudadanos fueron fundamentales para asegurar una temporada exitosa que fortaleció la confianza y el desarrollo del territorio





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