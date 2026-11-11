Puerto Gaitán genera alertas por compra de predio de 13.000 millones de pesos

La Corporación 2R ONG pidió a la Alcaldía de Puerto Gaitán explicar la valoración de un predio de nueve hectáreas por cerca de 13.000 millones de pesos.

La Corporación 2R ONG, una organización de líderes sociales y derechos humanos, expresó su profunda preocupación por la intención de la Alcaldía de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, de adquirir un predio de nueve hectáreas por un valor cercano a los 13.000 millones de pesos. La denuncia fue emitida este martes 10 de noviembre mediante un comunicado público.

La organización surgió de contrastar la cifra proyectada por la administración local con los antecedentes económicos recientes de la zona geográfica. Según el comunicado, esa comparación deja dudas sobre la valoración del terreno.

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Cifras del predio de Puerto Gaitán

La Alcaldía de Puerto Gaitán proyecta una compra de nueve hectáreas por cerca de 13.000 millones de pesos, lo que equivale a aproximadamente 1.444 millones de pesos por hectárea. Esa cifra es el punto central del cuestionamiento de la organización.

Durante el año pasado, nueve hectáreas habrían sido negociadas entre particulares por aproximadamente 180 millones de pesos. La organización también señaló que un avalúo comercial realizado a finales de 2024 sobre un terreno prácticamente vecino estableció un valor aproximado de 300 millones de pesos por hectárea.

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Con estos datos, la Corporación 2R ONG considera que la diferencia entre el precio de mercado y la valoración municipal es demasiado amplia. La organización pidió que el municipio explique el método empleado para llegar a esa cifra.

Posición de la concejal Diana Carolina Pérez

La concejal Diana Carolina Pérez, del Partido Liberal, denunció que el aumento del valor comercial del predio resulta exagerado. Además, afirmó que Puerto Gaitán no cuenta con un plan básico de ordenamiento territorial.

Pérez también advirtió que no hay certeza sobre la demanda que el municipio tiene en materia de educación superior. Por ello, señaló que actualmente no se cuenta con ofertas de universidades públicas ni privadas que respalden el proyecto.

La concejal cuestionó que la obra pueda convertirse en un elefante blanco. Según sus declaraciones, el municipio no tiene un convenio con ninguna universidad que garantice asumir directamente el sostenimiento de una ciudadela. Como ejemplo, citó al SENA, una gran infraestructura que, según dijo, nadie sostiene en este momento y que no se usa al 100 por ciento.

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Pérez preguntó qué garantiza que una construcción de esa magnitud cuente con un sostenimiento asegurado en el tiempo. Su cuestionamiento apunta a la sostenibilidad financiera y operativa del proyecto, más que al predio en sí.

Exigencias de la Corporación 2R ONG

La Corporación 2R ONG exige que la Alcaldía de Puerto Gaitán explique cómo se llega a una valoración de aproximadamente 13.000 millones de pesos por nueve hectáreas. La organización considera indispensable que el municipio haga públicos los fundamentos de ese cálculo.

La entidad aclaró que su cuestionamiento no busca desconocer que puedan existir diferencias de ubicación, condiciones urbanísticas o potencial de desarrollo entre los terrenos del municipio. Su objetivo central, según indicó, es que esas diferencias estén plenamente demostradas mediante estudios técnicos, avalúos independientes y documentos verificables.

John Payares Burgos, director nacional de Derechos Humanos de 2R ONG, sostuvo que la ciudadanía merece saber de dónde sale semejante valoración y quién la sustenta técnicamente. Su pronunciamiento fue incluido en el comunicado público firmado por la entidad.