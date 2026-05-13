Puntaje de pugilista en Sundance logrado por parte de su entrenador, Miguel Ángel 'el N'ato' Guzmán

Miguel Ángel 'el N'ato' Guzmán es el exentrenador del profesional boxeador Yeiner Andrés Gómez Sandoval, quién experimentó su última victoria en Sundance. Los investigadores sientan inseguridades, ya que no hay indicios claros sobre posibles amenazas o conflictos el día previo a la fatalidad. Describió a su pupilo como tranquilo y disciplinado fightr contra él.

Miguel Ángel 'el N'ato' Guzmán, el exentrenador del profesional boxeador Yeiner Andrés Gómez Sandoval, confirmó que en las últimas horas conocidas del deportista, se sorprendió su ausencia y, en consecuencia, la ausencia de indicios claros, que revelaran posibles amenazas o conflictos, lo que inquieta a los investigadores.

Además, aseguró que su pupilo no tenía problemas, sino que era una persona tranquila, sin indicios de acusación ni malos tratos. Según los entendidos del boxeo, era un temible peleador y un excelente prospecto en crecimiento, y que su equipo proyectaba continuar su proceso competitivo en corto plazo, y realizarlo en Estados Unidos





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