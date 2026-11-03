PyBAFest 2026 llega a Bogotá con 60 emprendimientos y adopción animal gratuita

El PyBAFest 2026 se celebra del 6 al 8 de noviembre en el Parque El Country. Más de 60 empresas y jornadas de adopción gratuita esperan a los visitantes en Bogotá.

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anuncia la tercera edición del PyBAFest 2026, un festival dedicado exclusivamente a la protección y el bienestar de los animales de compañía. Este evento importante se llevará a cabo en el Parque El Country de Bogotá, convirtiéndose en un punto de encuentro central para familias y amantes de los animales.

Detalles y organización del festival PyBAFest

PyBAFest 2026 se desarrollará durante tres días consecutivos, específicamente del 6 al 8 de noviembre. La entrada al recinto será completamente gratuita, aunque la organización exige una inscripción previa obligatoria para controlar el aforo. La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Clúster de Protección y Bienestar Animal (PyBA), es la entidad principal encargada de la organización del encuentro.

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Esta iniciativa cuenta con una alianza estratégica clave con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPyBA). El objetivo central del festival es promover la tenencia responsable de mascotas, fortalecer el ecosistema de emprendimientos del sector y crear espacios de diálogo entre ciudadanos y empresas.

Actividades y más de 60 empresas participantes

La muestra comercial del festival reunirá a más de 60 emprendimientos del sector animal. Estas empresas expondrán productos y servicios especializados diseñados para mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar general de perros y gatos. Los asistentes podrán explorar una amplia gama de ofertas dirigidas al cuidado integral de sus mascotas.

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Además de la zona comercial, el evento incluye una zona gastronómica diferenciada con cinco restaurantes. Estos establecimientos ofrecerán alternativas culinarias vegetarianas y veganas, asegurando opciones inclusivas para todos los asistentes. También habrá espacios recreativos y deportivos habilitados para que las familias participen en actividades físicas junto a sus animales.

Jornadas de adopción y apoyo institucional

Un componente fundamental de esta tercera edición es la jornada de adopción responsable. Los visitantes podrán interactuar con animales que actualmente se encuentran en refugios o procesos de rescate, esperando encontrar un hogar definitivo. Esta actividad busca conectar a las mascotas con familias comprometidas y generar conciencia sobre la responsabilidad de la tenencia.

El evento también integra una oferta institucional significativa con la participación de diversas entidades públicas. Además del IDPyBA y la CCB, colaboran el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPyBAC). El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) también aporta su respaldo técnico y logístico al festival.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

PyBAFest 2026 representa una oportunidad única para fortalecer la cultura de bienestar animal en la capital colombiana. La integración de educación, comercio y adopción en un mismo espacio genera un impacto social positivo y duradero. Los ciudadanos interesados deben registrar su asistencia en la plataforma oficial antes de las fechas del 6 al 8 de noviembre para asegurar su ingreso al Parque El Country.