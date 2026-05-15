¿Qué le pasó? Samuel Morales desapareció por horas en Bogotá y reportes que fue víctima de la delincuencia

Momentos de profunda angustia e incertidumbre se vivieron en el entorno del vallenato tras reportarse la extraña desaparición del joven cantante Samuel Morales en Bogotá. La preocupación escaló rápidamente debido a que Morales había asistido la noche anterior a la gala de los en el Teatro Colsubsidio, certamen en el que se encontraba nominado.

Samuel Morales desapareció por horas en Bogotá y reportan que fue víctima de la delincuencia. El artista vallenato preocupó a su equipo y personas cercanas tras desaparecer desde la noche del jueves 14 de mayo.

Momentos de profunda angustia e incertidumbre se vivieron en el entorno del vallenato tras reportarse la extraña desaparición del joven cantante Samuel Morales en Bogotá. La preocupación escaló rápidamente debido a que Morales había asistido la noche anterior a la gala de los en el Teatro Colsubsidio, certamen en el que se encontraba nominado. Tras finalizar, que llevó a su círculo más cercano a temer lo peor.

La tranquilidad retornó en la mañana de hoy gracias al pronunciamiento oficial de su apoderada, la reconocida La abogada Hernández. Fue ella la encargada de emitir las primeras alertas en las plataformas digitales y, posteriormente, de confirmar la noticia que todos esperaban: Aunque las explicaciones sobre su paradero se han manejado con total prudencia, las primeras informaciones apuntan a que Samuel Morales fue en Bogotá.

Presuntamente, el artista habría sido reducido y abordado por delincuentes, quienes lo atracaron en plena vía pública tras salir del evento musical





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