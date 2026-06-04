Quebrada Santa Bárbara: daños en infraestructura, viviendas e inundaciones en templo

La creciente de la quebrada Santa Bárbara dejó daños en infraestructura, afectó viviendas e inundó el templo de Santa Inés. La emergencia se presentó luego de intensas lluvias en la zona montañosa cercana a la cordillera Occidental.

La creciente de la quebrada Santa Bárbara dejó daños en infraestructura, afectó viviendas e inundó el templo de Santa Inés. Una fuerte avenida torrencial registrada en las últimas horas en el corregimiento Santa Inés, jurisdicción del municipio de Andes, en el suroeste antioqueño, provocó graves afectaciones en infraestructura vial, viviendas y espacios comunitarios tras el desbordamiento de la quebrada Santa Bárbara.

La emergencia se presentó luego de intensas lluvias en la zona montañosa cercana a la cordillera Occidental, lo que ocasionó un aumento súbito del caudal del afluente y el arrastre de lodo, árboles, piedras y otros materiales. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) entregó un balance preliminar de las afectaciones registradas hasta las últimas horas de la tarde.

"El balance que tenemos hasta las 5:40 de la tarde en la quebrada Santa Bárbara, tenemos la inundación del templo, la destrucción del puente La Calera, la pérdida del puente La Pobre y una vivienda que se inundó, además de la afectación de la vía que está sobre el centro de salud", señaló el organismo de socorro. La pérdida de los dos puentes representa una de las mayores preocupaciones para las comunidades del sector, debido a que estas estructuras permiten la conexión entre diferentes veredas y facilitan la movilidad de los habitantes de la zona rural.

Las autoridades también reportaron daños en una vivienda alcanzada por la creciente, además de afectaciones en corredores viales cercanos al puesto de salud del corregimiento. Los organismos de emergencia continúan verificando las condiciones de la infraestructura y evaluando si existen riesgos adicionales para los habitantes del sector. Aunque inicialmente se habló de posibles evacuaciones y comunidades aisladas, las autoridades continúan consolidando el censo oficial de afectados y las dimensiones reales de la emergencia.

Ante la magnitud del evento, la administración municipal solicitó el acompañamiento del Dagran para realizar una evaluación más detallada de las afectaciones. La intención es adelantar un sobrevuelo sobre la zona para identificar posibles puntos críticos, determinar el alcance de los daños y coordinar las acciones necesarias para la recuperación de la infraestructura afectada.

Mientras avanzan las labores de inspección, los organismos de socorro mantienen el monitoreo permanente de la quebrada Santa Bárbara y hacen un llamado a la comunidad para atender las recomendaciones de prevención y gestión del riesgo





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